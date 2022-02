Jeden Tag einen guten Gedanken zum Mitnehmen – "Hörjuwelen" nennt Christoph Lefherz, Verantwortlicher der bayerischen evangelischen Landeskirche (ELKB) für Verkündigung im Privatfunk in Nordbayern, die mit einem Musikbett versehenen Gedanken, die als Podcast auf Plattformen wie Spotify oder iTunes seit wenigen Wochen unter dem Motto "Kurz & gut – die tägliche Dosis Glauben & Kirche" laufen.

Einer der Sprecher ist Alexander Seidel aus Wilhelmsdorf (bei Erlangen). Seidel war schon Mitte der 1980er-Jahre dabei, als das Privatradio funken lernte. "Radioandachten sind im Programm der Sender so ein kirchliches Überraschungsei. Mitten im gewohnten Programm taucht einmal eine etwas andere Stimme und ungewohnte Botschaft auf", meint Seidel, der auch im Social-Media-Team der ELKB aktiv ist. Bei PodYou laufe das ähnlich: Mitten zwischen unterschiedlichsten Podcast-Themen und -Typen taucht auch mal eine Stimme mit christlichen Gedanken auf. Durch die Kürze des Formats – 70 Sekunden – komme man gleich zur Sache und begrenze sich auf einen Gedanken, den man seinen Hörern für diesen Tag mitgibt.

Authentisch über Glaubensfragen reden

Inzwischen gebe es viele Pfarrerinnen und Pfarrer, die auf Social-Media-Kanälen kreativ und authentisch über Glaubensfragen reden. "Da sprechen sie, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, und werden von den Menschen gefunden, die entdecken, dass endlich mal jemand in seiner Sprache über den Glauben redet und die Fragen aufgreift, die einen umtreiben", beschreibt Seidel die große Chance aus dieser Vielfalt heraus.

Rückmeldungen seien aber eher die Ausnahme. "Am spannendsten ist es, wenn man zu einer pointierten Aussage auch mal Widerspruch erntet. Dann weiß man, Menschen hören da durchaus genau hin und machen sich ihre eigenen Gedanken."

Claudia Kuchenbauer hat als Leiterin der kirchlichen Arbeitsstelle für gewaltfreie Konfliktbearbeitung "Kokon" der ELKB in Nürnberg täglich mit Konflikten und der Sehnsucht nach Frieden zu tun. "Dafür will ich in "kurz und gut" kleine Ideen streuen. Was tut gut? Hoffnung teilen, miteinander nachdenken und miteinander lachen, das geht schon um 5.57 Uhr", sagt die Pfarrerin mit Blick auf die Uhrzeit, ab der die Podcasts in der Regel täglich im Radio erscheinen. Wer da noch nicht recht wach oder gerade durch das Sprudeln des frisch gebrühten Kaffees abgelenkt sei, der schätze die Frühgedanken in konservierter Form. "Worte, die am Morgen eine frohe Spur in den Tag gelegt haben, können am Nachmittag noch einmal gut tun", ist sie überzeugt.

Über 20 Jahre "wilde Ehe" sprechen

Ganz lebensnah können Hörerinnen und Hörer in Partnerschaften diese Herangehensweise zum Beispiel in Kuchenbauers Kult-Andachtenserie "Mein Mann" erleben. "Beziehungen sind doch die ständige Begegnung mit dem Anderen, dem Geheimnis und dem Ärgernis. All das ist mein Mann", erklärt sie. 20 Jahre "wilde" Ehe würden in ihrem Fall Stoff genug für tägliche Überraschungen bieten. Und manchmal finde man eben auch Erstaunliches, zu dem ein geistliches Wort passt.

Die Autorinnen und Autoren der Podyou-Radio-Andachten haben bisher ihre kurzen Stücke nach der ersten Sendung anschließend über Whatsapp, die Homepage oder per Mail verbreitet. "Lokale und regionale Podcasts, und dann noch christliche, für die man sich nicht fremdschämen muss, sind nach wie vor eine echte Marktlücke", meint Christoph Lefherz. Mit der PodYou-App finde man ab sofort Eigenproduktionen des Funkhauses Nürnberg und Serien von freien Podcastern. Und: Podyou hat sogar mit dem "German Brand Award ´21 special" bereits einen viel beachteten Preis gewonnen. "Es ist viel zu schade, dass diese Hörjuwelen nur einmal im Radio laufen. Über einen Podcast kann man sie weltweit genießen, so oft und wann man will", ergänzt seine Kollegin Jasmin Kluge. Einen eigenen Player mit den täglichen Hör-Andachten kann jede Gemeinde kostenlos in ihre Homepage einbinden.

INFO: Im Radio laufen die Andachten "Kurz & Gut" weiter auf 98,6 Charivari Nürnberg von Montag bis Samstag um 5.57 Uhr und am Sonntag um 9.50 Uhr. Weitere Hör-Andachten gibt’s unter diesem Link.