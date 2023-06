Das Medienmagazin Turi hat sie im Juni 2022 als "meistgeklickte Frau der Wirtschaft" gelistet – und das hat seinen Grund: Lina Timm ist Geschäftsführerin von Media.Bayern und ständig unterwegs, um Medienhäuser und Innovationen im Medienbereich zu fördern. Im "Media Lab Bayern" werden Startups aus dem Medienbereich gefördert, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Seit der Gründung 2015 hat das Team über 50 Startups auf dem Weg gebracht.

Im MediaLab Bayern sitzen Innovationsexpert:innen, Medienmacher:innen und Eventmanager:innen und unterstützen den Medienbereich. "Wir starten neue Projekte lieber heute als morgen und finden zu (fast) jedem Problem eine Lösung", heißt es dort auf der Startseite.

Lina Timm ist oft unterwegs in der Welt und recherchiert, welche Trends es gibt und wie sich die Branche verändert. Zum festen Termin gehört etwa der Besuch bei der US-amerikanischen Tech-Messe SXSW. Von dort postet sie täglich den "Breakfast Taco" mit Insights und Inspiration für die Medienwelt. Zudem beschäftigt sie sich regelmäßig mit aktuellen Studien und Trends der Medienbranche. Menschen schränken ihren Nachrichtenkonsum ein, um nicht zu viele schlechte Nachrichten konsumieren zu müssen, sagt Timm mit Verweis auf die Mediennutzungs-Studie. Die Menschen würden sagen: "Ich schaue lieber gar keine Nachrichten an, bevor es mir danach so schlecht geht." Abhilfe könne eine "lösungsorientierte Berichterstattung" sein, so Timm.

Ihr Herzensprojekt gilt allerdings dem Frieden: So hat Lina Timm das Innovationsprojekt "Media for Peace" auf den Weg gebracht, eine Kooperation des dtec.bw an der Universität der Bundeswehr München und des Media Lab Bayern. Wie können im Libanon und in Afghanistan journalistische Angebote aussehen, die deeskalierend und friedensfördernd sind, so war die Frage am Anfang des Projekts. Mit modernen Innovationsmethoden sollen die Fellows neue Formate, Plattformen oder Technologien entwickeln, mit denen Journalismus in beiden Regionen zu mehr Frieden beitragen kann.