"Ich bin verliebt... in ihn" - mit diesen Worten erzählt der Popmusiker Jonny vom Dahl vom Outing eines guten Freundes. Dieser Freund ist, genau wie Jonny, in einem konservativen christlichen Umfeld aufgewachsen. Das Video zum Song zeigt einen jungen Mann mit einem tätowierten Kreuz am Hals, der verzweifelt an die Haustür seiner Eltern klopft und nicht hereingelassen wird. Er möchte von seinen Gefühlen erzählen - und darf nicht.

Der Song entstand, als ein Freund Jonny anrief und nur sehr zögerlich von seinem Outing erzählte, erinnert sich Jonny: "Das hat mich bis ins Mark erschüttert, weil mir erst da die Problematik und Herausforderung eines Coming-outs als queere Person bewusst geworden ist. Alleine, dass das überhaupt noch nötig ist, sich zu outen, ist ja für die Betroffenen schon schlimm und herausfordernd genug, aber wenn man, wie wir beide, aus der christlichen Szene kommt, leider noch mal umso mehr. ,Verliebt in ihn‘ ist entstanden, um die Perspektive der Menschen in solchen Situationen zu erzählen und um sich in deren Situation hineinversetzen zu können", erzählte Dahl in einem Interview bei der Bild-Zeitung.

Mit dem Song und dem Video wollte Jonny vom Dahl deutlich machen, dass Homophobie und Diskriminierung in konservativen Kreisen durchaus noch an der Tagesordnung seien. Der Musiker blendete am Ende des Videos ein Statement ein: "Dieses Video unterstützt die Visionen und Werte von #OutinChurch" hieß es dort, womit eine Initiative gemeint ist, bei der sich insbesondere katholische Christ*innen zu LGBTQ-Werten äußern und mit einem Manifest eintreten für ein "freies und von Anerkennung der Würde aller getragenes Zusammenleben und Zusammenarbeiten in unserer Kirche" eintreten.

Das Video wurde knapp 30.000 mal aufgerufen und führte mitunter zu kontroversen Kommentaren und Diskussionen. Die Bild-Zeitung griff das Thema auf und bezeichnete den Sänger als "Deutschlands lässigsten Pfarrerssohn".

Zwei Konzertkarten für Jonny vom Dahl in München zu gewinnen

Nun ist der Popmusiker mit seiner Band vom 3. bis 11. November 2023 erstmals auf Tournee durch Deutschland. Das Besondere: er singt in Kirchen und Gemeindezentren von Social-Media-Creators aus dem "yeet"-Netzwerk. In München besucht er den Sonntagsblatt-Blogger Alex Brandl in der Olympiakirche - und wir verlosen zwei Konzertkarten.

Schreibt uns bis Montag, 6. November 23.59 Uhr eine Mail mit dem Betreff "Konzertkarte" an: cme@epv.de. Dann nehmt Ihr teil an der Verlosung.

Jonny vom Dahl war Sänger bei der Show "Voice of Germany"

Bekannt wurde Jonny vom Dahl durch die Fernsehshow "The Voice of Germany", bei der er es bis zu den Sing-offs schaffte. Zusammen mit den Produzenten Peter Hoffmann (Lina, Tokio Hotel, Annett Louisan, Falco) und Jonas Schumann veröffentlichte Jonny vom Dahl im Juli 2020 sein erstes eigenes Album “Sommerstadtgeflüster”. Seit 2022 ist er mit Produzent Mark Smith und Manager Jochen Schuster unterwegs.

Auch in den sozialen Medien spricht Jonny vom Dahl immer wieder über schwierige Themen. "Was würde Jesus über Feminismus denken" oder "Kirchenaustritt ja oder nein" fragt er etwa auf TikTok und Instagram - und will so mit seinen Fans ins Gespräch kommen.