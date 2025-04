Am Samstagvormittag hat in Rom die Trauerfeier für Papst Franziskus begonnen. Der Sarg mit dem am Ostermontag gestorbenen Papst wurde von lateinischen Gesängen begleitet auf den Vorplatz des Petersdoms gebracht.

Rechts neben dem Altar haben Staats- und Regierungschefs sowie Monarchen aus aller Welt Platz genommen, um Franziskus die letzte Ehre zu erweisen.

Unter anderem trat Präsident Wolodymyr Selenskyj kurz vor Beginn der Messe vor den Petersdom. Auch US-Präsident Donald Trump reiste zusammen mit seiner Frau Melania nach Rom. Die deutsche Delegation führt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an.

Kardinal Giovanni Battista Re hat in seiner Trauerpredigt die Nähe von Papst Franziskus zu den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. "Er war ein Papst, der mitten unter den Menschen war und für alle ein offenes Herz hatte", sagte er am Samstag bei der Totenmesse zu Ehren des mit 88 Jahren gestorbenen Kirchenoberhaupts auf dem Petersplatz in Rom. Unzählig seien seine Gesten und Ermahnungen zugunsten von Flüchtlingen und Vertriebenen. Auch in seinem Einsatz für die Armen sei Franziskus unermüdlich gewesen.

Kardinal Re erinnerte in seiner Predigt vor rund 200.000 Gläubigen und Staatsgästen aus aller Welt an die erste Reise von Franziskus als Papst nach dessen Wahl 2013. Es sei bezeichnend, dass er nach Lampedusa gereist sei, der italienischen Insel, die mit Tausenden im Meer ertrunkenen Menschen zum Symbol für das Drama von Flucht und Migration geworden sei.

Franziskus sei sehr spontan gewesen und habe eine ungezwungene Art gehabt, sich allen zuzuwenden, auch den Menschen, die der Kirche fernstanden, sagte Kardinal Re zur Wesensart des gebürtigen Argentiniers, der am Ostermontag an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben war. Angesichts der vielen Kriege, die in den Jahren seines Pontifikats tobten, mit ihren unzähligen Toten und ihrer unermesslichen Zerstörung habe er unaufhörlich seine Stimme erhoben, um Frieden zu erbitten und zur Vernunft aufzurufen.

Zehntausende Menschen fanden sich zu der Trauerfeier auf dem überfüllten Petersplatz und der angrenzenden Via della Conciliazione ein, die bis zur Engelsburg führt. Nach der Trauerfeier auf dem Petersplatz wird der Sarg des Papstes in einem Auto im Schritttempo durch die Stadt zur Basilika Santa Maria Maggiore im Zentrum Roms gefahren, wo Franziskus auf eigenen Wunsch beigesetzt wird. Eine Fahrt des Autos über den Petersplatz ist nicht vorgesehen.

Eine Gruppe armer und bedürftiger Menschen wird auf den Stufen zu Santa Maria Maggiore anwesend sein, um Franziskus vor der Beisetzung ein letztes Mal zu grüßen. Die Beisetzung selbst ist dann nicht-öffentlich und wird auch anders als der Rest der Trauerfeier nicht live übertragen.