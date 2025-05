Robert Francis Prevost ist der neue Papst der römisch-katholischen Kirche.

Er wurde heute Abend zum 267. Papst gewählt und trägt den Namen Leo XIV..

Werdegang

Robert Francis Prevost wurde am 14. September 1955 in Chicago geboren. 1977 trat er dem Augustinerorden bei und studierte Theologie in den USA und in Rom. Nach seiner Priesterweihe 1982 arbeitete er viele Jahre als Missionar und Ausbilder in Peru. Von 2001 bis 2013 leitete er den Augustinerorden weltweit als Generalprior. 2014 wurde er zum Bischof in Peru ernannt, 2023 von Papst Franziskus zum Präfekten der Bischofskongregation berufen und im selben Jahr zum Kardinal erhoben.

Politische Ausrichtung

Prevost gilt als Brückenbauer zwischen konservativen und progressiven Kräften innerhalb der Kirche. Seine langjährige Missionsarbeit in Lateinamerika und die enge Zusammenarbeit mit Papst Franziskus sprechen für eine weltoffene, integrative und pastorale Ausrichtung.

Papstwahl

Heute wählte ihn das Konklave zum Papst. Als Leo XIV. trat er am Abend erstmals auf den Balkon des Petersdoms – begleitet vom Jubel der Gläubigen auf dem Petersplatz. Mit ihm übernimmt ein Mann das höchste Amt der Kirche, der weltweit vernetzt, seelsorgerlich erfahren und ausgleichend wirkt.

Von seinem Pontifikat wird erwartet, dass er seine missionarische Erfahrung und seine vermittelnde Haltung in die Leitung der Kirche einbringt.

Erster Auftritt

Kurz nach seiner Wahl hatte sich Papst Leo XIV. in Rom erstmals vor den Gläubigen aus aller Welt gezeigt. "Der Friede sei mit euch allen", rief er den Menschen zu.

Er sendete mit seinen ersten Worten einen Friedensgruß in die ganze Welt. "Ein unbewaffneter Frieden, bescheiden, aber durchgehend", sagte der 69-Jährige. Der neue Papst erinnerte auch an seinen am Ostermontag verstorbenen Amtsvorgänger. Viele hätten noch die geschwächte, aber dennoch starke Stimme von Papst Franziskus im Ohr, der Rom und der ganzen Welt an Ostern seinen Segen gespendet habe. "Danke, Papst Franziskus!", sagte er. Er wolle diesen Segen weiterführen, sagte Prevost.

Die Menschen applaudierten und jubelten, als der Kardinalprotodiakon Dominique Mamberti die Wahl von Kardinal Robert Francis Prevost bekanntgab. Wenige Minuten später trat Prevost erstmals als Leo XIV. vor die Menschenmenge, um den Segen "Urbi et Orbi" von der Mittelloggia des Petersdoms zu spenden. Bei seinem Auftritt winkte und lächelte er.

