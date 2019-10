ejunterwegs: Sonntagsblatt.de zeigt auf Instagram, was junge Christen bewegt

Mit einer zauberhaften Zeltfreizeit begeisterte das Dekanat seine Kinder ganz ohne langen Anfahrtsweg. Rätsel lösen, Spiele spielen und den eigenen Zauberstab basteln – junge Magier und Hexen, Feen und Elfen hatten im Zeltlager fünf Tage Gelegenheit, ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen.

Nach der Abrissparty zum Paradiesplatz: Frischer Wind für die Räume der evangelischen Jugendkirche Lindau

Die luv – bekannt als Jugendkirche mit Gottesdienst im Riesen-Tipi – ist in Bewegung. Das Tipi wird abgebaut. Pfarrerin Cornell lädt zur "Abriss-Party" in die Räume nebenan. Die Jugendlichen schreiben mit Filzstiften an die Wand, was sie sich in Zukunft für ihre Kirche wünschen. "luv is in the air", steht da. Oder: "Ich wünsche mir, dass die Zeit genauso geil bleibt!" Ein letztes Mal feiern sie in den alten Räumen Gottesdienst. Dann wird zusammengepackt, gemeinsam umgezogen und renoviert.

Paradiesplatz 1, Lindau

Die luv braucht eine Überbrückungs-Unterkunft für die Zeit, in der am alten Tipi-Standort ein neues Gemeindezentrum entsteht. Alle packen mit an. "Paradiesplatz 1" lautet für die kommenden zwei Jahre die Adresse. "Eine Übergangslösung", sagt Johannetta Cornell über die Räumlichkeiten auf der Lindauer Altstadtinsel im Bodensee. Im Frühjahr 2021 soll alles fertig sein: der große Veranstaltungssaal, die Küche und eine Bar für die Jugendkirchler aus dem Landkreis Lindau. "Bis dahin ist Zeit, unser Konzept dementsprechend anzupassen", sagt Cornell. "Denn nicht alles, was bisher in unserem Tipi stattfand, lässt sich auch in den neuen Räumen fortführen."