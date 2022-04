Anfang der 1950er Jahre ging es in Deutschland vor allem darum, gegen den Verlust von zehn Prozent des Waldes vorzugehen. In den ersten Jahren nach dem Krieg wurde neun bis 15-mal mehr Holz eingeschlagen als nachwachsen konnte. Durch die anhaltende Kohlekrise wurden die Wälder weiterhin eingeschlagen, um Brennholz zu gewinnen. Denn die zugeteilte Menge von 15 Zentner Kohle je Jahr und Haushalt reichten nicht aus.

Am 25. April 1952 pflanzte der damalige Präsident der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Robert Lehr gemeinsam mit dem damaligen Bundespräsidenten Theodor Heuss einen Bergahorn im Bonner Hofgarten.

Tag des Baumes heute

Heute steht am Tag des Baumes im Mittelpunkt, wie Bäume und Wälder vor dem Klimawandel und seinen Folgen wie immer häufigeren Dürreperioden geschützt werden können.

Mit Baumpflanzungen und anderen Veranstaltungen ist der Tag des Baumes nach Angaben der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zu einer der größten und erfolgreichsten Mitmachaktionen im Naturschutz geworden.

Ursprünglich stammt die Idee aus den USA und ist dort bereits 150 Jahre alt. "Andere Festtage dienen der Erinnerung, der Tag des Baumes weist in die Zukunft", hatte der amerikanische Journalist und Farmer Julius Sterling Morton in einer Resolution geschrieben und einen jährlichen "Arbor Day" in seinem baumarmen Heimatstaat Nebraska gefordert.

2022 jährt sich der "Tag des Baumes" zum 70. Mal

Zum 70-jährigen Bestehen des "Tag des Baumes" sind in Deutschland zahlreiche Aktionen geplant. In vielen Landeshauptstädten sollten Bäume gepflanzt werden. Außerdem veranstalten die Ortsverbände Aktionen und Veranstaltungen.

An dem ersten zum Tag des Baumes 1952 gepflanzten Baum in Bonn, einem Ahornbaum im Bonner Hofgarten, soll ein Baumfest mit über 100 Kindern aus Grundschulen stattfinden. Der Ahornbaum soll festlich geschmückt geschmückt werden und so zu seinem Festtag zwischen allen anderen Bäumen herausstechen