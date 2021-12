Wo der Stern tatsächlich zuerst gefaltet wurde, weiß man nicht genau. Kann sein, dass es im protestantischen Skandinavien war, vielleicht irgendwann in der Barockzeit. Dort wird der Stern bis heute auch zu Geburtstagen oder anderen Festen gebastelt.

Es war aber ein deutsches Pfarrerskind, das dem Stern zu seinem Siegeszug und seiner ungebrochenen Popularität verholfen hat: Er war ein Schüler des bahnbrechenden Schweizer Pädagogen und Sozialreformers Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) und wurde als Erfinder des Kindergartens selbst zum Vorbild. Das allerdings erst im relativ hohen Alter. Zuvor hatte er als Soldat gegen Napoleon gekämpft und als Landvermesser gearbeitet.

Seine Erkenntnis, dass Kinder spielend und singend lernen, hinderte das nicht. Die kreativen "Spielgaben", die er sich ausdachte, werden bis heute für ihren pädagogischen Wert geschätzt. Der Stern gehörte zu seinen Ideen, um die feinmotorischen Fähigkeiten von Kindergartenkindern auszubilden. Mit einfachen Materialien sollten Kinder spielerisch ein Gefühl für Genauigkeit, Proportionen und Geometrie entwickeln. Er selbst lernte und lehrte in einer Pestalozzi-Schule; das Seminar, an dem Sophie Scholl in Ulm ihre Ausbildung zur Kindergärtnerin machte, war nach ihm benannt.

Dort, wo sie in der Zeit der Paulskirchen-Revolution erfunden wurden, galten Kindergärten jedoch zunächst als Teufelszeug: Die Staatsverwaltung verbot die als "atheistisch und demagogisch" empfundenen Einrichtungen – wegen angeblicher "destruktiver Tendenzen auf dem Gebiet der Religion und Politik" in den Kindergärten. Das Verbot galt fast zehn Jahre. In dieser Zeit öffnete der erste Kindergarten jenseits des Atlantiks. Heute wird in den USA der Geburtstag des deutschen Pfarrerssohns jedes Jahr als "National Kindergarten Day" gefeiert.

Nehmen Sie (zweimal) den Anfangsbuchstaben vom Namen des gesuchten Pädagogen bzw. des nach ihm benannten Sterns.

3. Weihnachtsbräuche

Homeoffice kennen beide nicht, doch dieses Jahr werden coronabedingt vermutlich etwas weniger weiß bebartete menschliche Stellvertreter als sonst unterwegs sein, um freundlich und mahnend Kinder zu beschenken. Auf den ersten Blick scheinen sie ja nichts miteinander zu tun zu haben, der eher katholische Nikolaus, der am 6. Dezember zu vielen europäischen Kindern kommt, und der amerikanische Weihnachtsmann Santa Claus, der dafür sorgt, dass amerikanische Kinder am Weihnachtsmorgen Geschenke in den am Kamin aufgehängten Socken finden. Die Verbindung findet man aber in den reformierten Niederlanden. Dort bringt am 6. Dezember »Sinterklaas« Geschenke für die Kinder. Um ihn milde zu stimmen, stellen die Kinder Wasser und eine Karotte für sein Pferd vor den Kamin, denn Sinterklaas kommt durch den Schornstein.

Aber wie heißt der furchteinflößende Begleiter von Sinterklaas?

Rommeltjeduivel (Krampus) / (C)

Zwarte Piet (Schwarzer Peter) / (E)

Smeerlap (Schmutzli) / (A)

Notieren Sie die Buchstaben der richtigen Antwort und fügen Sie sie Ihrem Lösungsschlüssel hinzu.



4. Helden der Dichtung

Die folgenden Verse klingen vertraut. Sie stammen aus Gedichten bekannter deutschsprachiger Lyriker. Aus welchen?

Zu Bacharach am Rheine wohnt eine Zauberin. Sie war so schön und feine und riss viel Herzen hin.

Heinrich Heine: Lorelei / (H)

Clemens von Brentano: Loreley / (R)

Joseph von Eichendorff: Die Hochzeitsnacht / (B)

Ich sei, gewährt mir die Bitte, in Eurem Bunde der Dritte.

Friedrich Schiller: Die Bürgschaft / (I)

Gotthold Ephraim Lessing: Lob der Faulheit / (B)

Ludwig Uhland: Freie Kunst / (L)

Narcissus und die Tulipan / Die ziehen sich viel schöner an / Als Salomonis Seide.

Andreas Gryphius: Morgen-Sonnet / (O)

Georg Philipp Harsdörffer: Der Frühling / (A)

Paul Gerhardt: Sommergesang / (M)

Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng.

Rose Ausländer: Schallendes Schweigen / (T)

Nelly Sachs: Chor der Geretteten / (N)

Paul Celan: Todesfuge / (E)

Fest hält die Fibel das zitternde Kind Und rennt, als ob man es jage; Hohl über die Fläche sauset der Wind – Was raschelt da drüben am Hage?

Johann Wolfgang Goethe: Erlkönig / (H)

Annette von Droste-Hülshoff: Der Knabe im Moor / (G)

Adelbert von Chamisso: Die Sonne bringt es an den Tag / (I)

Nehmen Sie die Buchstaben der richtigen Antworten und fügen Sie diese Ihrem Lösungsschlüssel hinzu.

5. Christgeburt in der Südsee