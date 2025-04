Es hat die vollkommene Form: rund, aber nicht kugelig; fast wie ein Handschmeichler. Und obwohl die Schale scheinbar so zerbrechlich und dünn ist, schützt es das neue Lebewesen, bis es reif zum Schlüpfen ist. Das Ei ist ein Phänomen, seit Beginn der Menschheit Symbol für Fruchtbarkeit und Leben. Schon vor rund 5000 Jahren verschenkten Chinesen bunt bemalte Eier zum Frühlingsanfang. In der indischen Mythologie hatte der ganze Kosmos zunächst die Gestalt eines Eis. Zahlreiche Osterbräuche stellen das Ei ins Zentrum. Denn Ostern feiern Christen die Auferstehung Christi nach seinem Tod am Kreuz.

Wie errechnet man die Ei-Form?

Doch das Ei ist auch aus naturwissenschaftlicher Sicht eine Besonderheit: Es ist beispielsweise noch nicht gelungen, eine mathematische Formel für die Eiform zu finden. Der Maler und Mathematiker Albrecht Dürer (1471-1528) etwa glaubte: Wenn ein Kegel - also ein Körper, der unten rund ist und oben spitz zuläuft - schräg durchgeschnitten wird, könnte der Schnitt die "Eilinie" ergeben. "Doch hier irrte Dürer", sagt der Mathematiker Albrecht Beutelspacher von der Universität Gießen.

Seit Dürer habe sich nicht viel an diesem Erkenntnisstand geändert. "Es gibt zwar Versuche, die Eiform zu beschreiben, aber ein Ei ist weder definiert - so wie ein Kreis oder eine Ellipse definiert ist -, noch gibt es ein Instrument, um eine Eilinie zu zeichnen", erklärt Beutelspacher.