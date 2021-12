1. Weihnachten mit Astrid Lindgren

Astrid Lindgrens Geschichten werden bis heute von vielen Kindern gerne angehört. In einer neuen Serie, die auf Amazon Prime Video verfügbar ist, sieht man wie die Kinder aus den Geschichten von Astrid Lindgren Weihnachten feiern. Ob Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga oder die Kinder aus Bullerbü. Hier kommt Ihr zu Serie "Weihnachten mit Astrid Lindgren".

2. Die Eiskönigin - völlig unverfroren

Dieser Disney-Klassiker ist ein Muss für alle Zeichentrickfilm-Fans in der Weihnachtszeit. Der Film erzählt von der furchtlosen Königstochter Anna, die sich gemeinsam mit ihrem Freund Kristoff und ihrem treuen Rentier Sven auf die Reise macht, um ihre Schwester Elsa zu finden und den ewigen Winter in ihrem Königreich zu beenden. Den Film könnt Ihr entweder über Disney+ streamen oder auf Amazon kaufen.

3. Das Wunder von Manhattan

Der Weihnachtsfilm "Das Wunder von Manhattan" zeigt eine berührende und gleichzeitig schöne Geschichte. Die sechsjährige Susan wünscht sich zu Weihnachten nichts sehnlicher als einen Vater. Sie ist aber fest davon überzeugt, das sich ihr Wunsch nicht erfüllen wird. Als sie zufällig in einem Kaufhaus Kriss Kringle kennenlernt, der dort als Weihnachtsmann arbeitet und ihr erzählt, dass er der echte Weihnachtsmann sei, glaubt sie ihm kein Wort. Doch kurz darauf muss Kriss Kringle seine Behauptung beweisen. Den Film könnt ihr auf Amazon Prime Video ausleihen, oder auch kaufen.

4. Santa Clause - Eine schöne Bescherung

Der erste Teil der Filmtrilogie "Santa Clause" zeigt den Traum eines jeden kleinen Jungen. Charlie möchte mit seinem Vater Scott einen ruhigen Weihnachtsabend zuhause verbringen, doch plötzlich hören beide ein lautes Rappeln auf dem Hausdach. Gemeinsam sehen sie nach und finden den Weihnachtsmann, der sich bei einem Sturz vom Dach verletzt hat. Mit Hilfe einer Visitenkarte finden die beiden heraus, das sie nun die Aufgaben des Weihnachtsmannes übernehmen müssen. So beginnt eine aufregende Reise zum Nordpol, die einige Schwierigkeiten mit sich bringt. Den Film könnt ihr auf Amazon als DVD kaufen, oder bei Prime Video leihen.

5. Der Polarexpress

Was sich wie ein Traum im heimischen Bett anhört, wird in diesem Zeichentrickfilm zur Realität: Ein kleiner Junge will in einer winterlichen Stadt gerade ins Bett gehen, als ein großer Zug quietschend neben seinem Zimmerfenster zum stehen kommt. Der Schaffner überzeugt den kleinen Jungen einzusteigen und erzählt ihm von einer besonderen Reise zum Nordpol. In einem Abteil mit vielen anderen Kindern, die auch alle im Schlafanzug im Zug sitzen, beginnt eine ganz besondere Reise, auf der der kleine Junge unter Anderem auch Santa Claus kennenlernt. Den Film könnt Ihr mit Prime Video anschauen, oder aber auch als DVD kaufen.

6. Kevin - Allein zu Haus

"Kevin - Allein zu Haus" ist einer der erfolgreichsten Comedy-Filme aller Zeiten. Die Hauptperson Kevin wird in Folge eines Streits mit seinen Eltern kurz nach Heiligabend auf den Speicher des Hauses geschickt. Als die Eltern mit Kevins Geschwistern eine Reise in die Wärme startet vergessen sie Kevin zuhause. Der kleine Junge bleibt allein im Haus zurück und muss sich um sich selbst kümmern. Allerdings haben es zwei gewiefte Einbrecher auf das scheinbar leere Haus abgesehen. Es entwickelt sich ein spannender Schlagabtausch, der viele Zuschauer fesselt. Den Film könnt Ihr euch auf Prime Video ausleihen oder als DVD kaufen.

7. Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten

In diesem Film geht es um Jeronicus Jangle, einem berühmten Spielzeughersteller. Er wurde vor vielen Jahren von seinem Lehrling betrogen und deswegen steht er nun in der Weihnachtszeit vor dem Ruin. Dann taucht auch noch seine Enkelin Journey auf, die er nie richtig kennengelernt hatte, da er sich mit seiner Tochter zerstritten hatte. Eigentlich konnte Jeronicus Jangle das jetzt nicht auch noch gebrauchen, aber dann nimmt die Geschichte eine unglaubliche Wendung. Den Film könnt Ihr über Netflix streamen.

8. Rudolph mit der roten Nase - wie alles begann

Dieser Zeichentrickfilm ist ein absoluter Klassiker. Während der Weihnachtsvorbereitungen am Nordpol wird ein kleines Rentier geboren. Der stolze Vater hofft, dass es eines Tages zur exklusiven Rentierflotte des Weihnachtsmann zählt. Doch es gibt ein Problem. Das kleine Rentier namens Rudolph hat ein rote Nase. Das kleine Rentier wird deshalb oft verspottet und ausgegrenzt. Aus diesem Grund beschließt das Rentier sich aus der Gruppe zurückzuziehen. Als es nach einigen Monaten zurückkehrt, braucht der Weihnachtsmann plötzlich dringend Hilfe von Rudolph... Den Film könnt Ihr hier als DVD kaufen.

9. Charles Dickens - Eine Weihnachtsgeschichte

Diese Weihnachtsgeschichte erzählt die Geschichte von Ebenezer Scrooge, einem kühlen, emotionslosen und teils bösartigen Mann. An Weihnachten bekommt er Besuch von drei Geistern. Die Drei bereiten ihm eine spezielle Bescherung, die sein Leben für immer beeinflussen wird. Den Film könnt Ihr als DVD kaufen oder bei Apple TV + streamen.

10. Verrückte Weihnachten

Das Ehepaar Krank kommt in diesem Jahr wie immer sehr gut in Weihnachtsstimmung. Beide feiern Weihnachten ohne ihre Tochter, die in Peru ist. Kurzerhand entschließen sie sich, dieses Weihnachten mal etwas anderes zu machen und planen einen Aufenthalt in der Karibik. Doch das ist nicht ein ganz so einfaches Unterfangen. Den lustigen Weihnachtsfilm könnt Ihr über Prime Video streamen oder als DVD kaufen.