Aenne Burda: In aller Kürze

Aenne Burda wird 1909 als Anna Magdalene Lemminger in Offenburg geboren. Nach der Mittleren Reife absolviert sie eine kaufmännische Lehre im Elektrizitätswerk der Stadt. 1949 veröffentlicht sie ihre erste Zeitschrift Favorit, die spätere Burda Moden. Ab 1952 liegen jeder Ausgabe Schnittmuster bei, mit denen Leserinnen Kleider aus dem Magazin nachschneidern können. 1961 ist Burda Moden mit einer Auflage von 1,2 Millionen Magazinen die weltgrößte Modezeitschrift. 2005 erscheint das Heft in 16 Übersetzungen und 89 Ländern. Im Alter von 85 Jahren zieht sich Aenne Burda aus der Verlagsleitung zurück. Sie stirbt am 3. November 2005 in Offenburg.

Die "Königin der Kleider", Aenne Burda, wächst nicht in einem Schloss auf, sondern als Tochter eines Lokomotivführers in der Offenburger Gaswerkstraße. Geboren am 28. Juli des Jahres 1909, erlebt sie in der Kleinstadt eine schwierige Kindheit in bescheidenen Verhältnissen. Ihre Mutter tritt noch vor Aennes Geburt in die katholische Kirche ein und wird tiefreligiös. Dort verbringt sie den Großteil der Zeit, in der ihre Tochter Anna Magdalene Lemminger aufwächst. Die Abwesenheit der Mutter ist für Anna Magdalene schwer zu ertragen. Später erzählt sie, dass die Mutter immer in der Kirche gewesen sei, wenn sie und ihre Geschwister aufwachten. Ihre Beziehung zu ihrem Vater ist deutlich besser. Für sie ist er ein Held, und er verwöhnt sie gerne.

Aenne Burda: Ein rebellisches junges Mädchen

Anna Magdalene ist ein rebellisches und eigenwilliges junges Mädchen. Sie besucht zunächst die Staatliche Volksschule Offenburg, überzeugt ihre Eltern jedoch, sie auf eine Klosterschule gehen zu lassen. Dort kämpft sie gegen das Stigma der Armut. Nach dem Schulabschluss mit der Mittleren Reife wechselt sie auf die Höhere Handelsschule und schließt diese als Klassenbeste ab.

Ihr Vater verschafft ihr eine kaufmännische Lehre im Offenburger Elektrizitätswerk, wo sie Schulden eintreibt. Dabei lernt sie Franz Burda kennen, der in der Druckerei Burda seines Vaters arbeitet. Die beiden verlieben sich und heiraten am 9. Juli 1931. In den folgenden neun Jahren bekommt das Ehepaar drei Kinder: Franz, Frieder und Hubert. Franz Burda ist Doktor der Volkswirtschaft, und künftig lässt sich Anna Magdalene mit "Frau Doktor" ansprechen. Zum ersten Mal in ihrem Leben ist sie reich und angesehen.

Erste Idee eines Modemagazins

Als Anna erfährt, dass ihr Mann sie mit seiner ehemaligen Sekretärin Elfriede Breuer betrügt und ein uneheliches Kind, Renate Breuer, mit ihr hat, zerbricht für sie das Bild der heilen Ehe. Den Schein nach außen wahrt sie jedoch. Nach dem Krieg lernt sie Robert Potet kennen, einen französischen Presseoffizier. Er verdreht ihr den Kopf und bringt sie außerdem auf die Idee, ein Modemagazin nach französischem Vorbild zu veröffentlichen. Anna, die schon immer Wert auf ihr Äußeres gelegt hat, ist begeistert. Sie erzählt Franz davon, der erwähnt die Idee gegenüber seiner Geliebten Elfie Breuer, und da diese ebenfalls Feuer und Flamme für die Idee ist, unterstützt er anstelle von Anna sie in der Gründung eines kleinen, erfolglosen Verlags.

Aenne ist außer sich vor Wut. Sie droht mit einer Scheidung, und ihr Ehemann kapituliert. "Dann mach’s halt du", so Franz, und schenkt ihr den Verlag. Im Oktober 1949 übernimmt Anna Magdalene, die sich nun nach dem Text des Liedes "Ännchen von Tharau" Aenne nennt, den verschuldeten Verlag Breuer Moden und nennt ihn in Burda Moden um. Es beginnt eine Erfolgsgeschichte. Und das in einer Zeit, in der Frauen ohne die Einwilligung ihres Ehemannes gar nicht arbeiten durften.

Burda Moden wird zur weltweit größten Modezeitschrift

Aenne Burdas erstes selbst produziertes Magazin Favorit Moden erscheint am 1. Oktober 1949. Beigelegt sind Schnittmusterbögen, mit denen Leserinnen die im Heft abgebildeten Kleider nachschneidern können. Ab Januar 1950 erscheint das Heft unter dem Titel Burda Moden mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren. Erfolg und Einnahmen steigen stetig, denn Aenne weiß, was die Frau der Nachkriegszeit will: bunte Stoffe und schöne Schnitte. Außerdem lässt sie Frauen vermessen, um die Größenangaben in der Zeitschrift an den Durchschnittskörper der deutschen Frau anzupassen.

Am 1. Oktober 1961 übernimmt Burda Moden den Konkurrenten Beyer Moden und ist mit einer Auflage von 1,2 Millionen die weltweit größte Modezeitschrift. Das Heft erscheint in 18 Sprachen und wird in über 120 Ländern verkauft, ab 1987 sogar als erstes westliches Magazin auf dem russischen Markt.

Aenne zieht sich im Alter von 85 Jahren aus dem Verlagsgeschäft zurück. Sie stirbt am 3. November 2005 in Offenburg im Kreis ihrer Familie.