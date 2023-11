22 Konzerte in den Kirchen der Altstadt kann man bei der 73. Ausgabe des Nürnberger Musikfests ION vom 27. Juni bis 7. Juli 2024 in Nürnberg erleben. Wie Intendant Moritz Puschke sagte, ist das diesjährige Motto "Da ist Leben" zweideutig im Sinne von Vielfalt und Tiefgang gleichermaßen zu verstehen. Die in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegenen Publikumszahlen zeigten, dass die Menschen in Nürnberg Lust auf das Musikfest-Gefühl hätten.

"Bei uns ist also viel los - auf der Bühne und im Publikum. Doch in Zeiten, in denen sich das Miteinander zunehmend im digitalen Raum oder nur in radikaler Verknappung der Kommunikation abspielt, ist es wichtig, sich wieder auf das zu besinnen, was das Leben ausmacht", sagte Puschke. Es gebe keine Alternative zum echten Dialog. Dies könne man auch auf aktuelle Krisenherde auf der Erde beziehen.

Höhepunkte des Festivals sind ein Konzert anlässlich des 200. Geburtstags von Anton Bruckner (29. Juni in St. Sebald), ein Gastspiel von BAP-Sänger Wolfgang Niedecken mit Songs von Bob Dylan (3. Juli in St. Egidien), der Auftritt des US-amerikanischen Orgel-Exzentrikers Cameron Carpenter (30. Juni in St. Sebald) oder Bachs h-Moll-Messe mit dem Berliner Ensemble Polyharmonique. Zum Abschluss dirigiert am 7. Juli Frieder Bernius das "Requiem" von Brahms in St. Sebald.

Neben den großen Konzerten gibt es auch wieder Raum für die Bevölkerung und den musikalischen Nachwuchs, selbst Konzerte mitzugestalten. Erstmals soll es ein großes Mitsing-Konzert in einer für die ION neuen Spielstätte geben: Am 30. Juni können Laien-Sängerinnen und -Sänger in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in der Südstadt unter Leitung der ehemaligen Bamberger Dekanatskantorin Ingrid Kasper Mendelssohns "Lobgesang" einstudieren und gemeinsam aufführen. Mitglieder der Nürnberger Sinfoniker spielen dazu. Das Konzert findet ohne Publikum von außen statt und ist nur für die Mitwirkenden gedacht.

Rund 250 Nürnberger Schülerinnen und Schüler sind beim Projekt "SingBeethoven" mit der Dirigentin und Chorpädagogin Friedhilde Trüün am 28. und 29. Juni in St. Lorenz dabei. In Zusammenarbeit mit dem "Forum Dirigieren des Deutschen Musikrats" findet außerdem am 27. Juni zum zweiten Mal eine Masterclass Chordirigieren statt. Frieder Bernius hat die Leitung inne, der Kurs-Chor ist der Kammerchor Stuttgart.