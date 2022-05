Ein Viertel aller Arbeitsunfälle unter Einfluss von Rauschmitteln

Zudem habe der Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht gegenüber dem alkoholkranken Mitarbeiter und der restlichen Belegschaft sowie die Verantwortung, dass die Arbeit gut erledigt werde. Rund 25 Prozent aller Arbeitsunfälle passierten übrigens unter Einfluss von Suchtmitteln, sagte Funk weiter.

Viele Unternehmen, vor allem größere, hätten inzwischen eine Dienstvereinbarung, in der Alkohol am Arbeitsplatz verboten sei. Dazu zähle dann auch ein Glas Sekt bei einer Geburtstagsfeier. In kleineren Unternehmen sei das Thema dagegen noch nicht so präsent:

"Es geht dabei darum, zu zeigen, dass Alkohol am Arbeitsplatz keine Normalität ist."

700 Menschen aus dem ganzen Landkreis Weilheim-Schongau suchen pro Jahr den Kontakt zur Suchtberatungsstelle der Diakonie Herzogsägmühle. Das Diakoniedorf ist eine bundesweite Besonderheit. Herzogsägmühle ist eine Einrichtung der Diakonie, ist aber zugleich auch Ortsteil der Gemeinde Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau.

900 Menschen leben derzeit in dem Dorf, 700 davon sind Hilfeberechtigte, weil sie sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. Die übrigen Einwohner sind vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie Herzogsägmühle. Die Wurzeln gehen zurück auf eine 1894 gegründete Arbeiterkolonie für wohnungslose Männer.