Wasser ist überall – in der Luft, die wir atmen, im Boden unter unseren Füßen, in unserem eigenen Körper. Es bedeckt 71% der Erdoberfläche, davon zu 97,5% als Salzwasser und 2,5% als Süßwasser. Wir Menschen bestehen zu etwa 60 bis 70% aus Wasser. Ohne Wasser gäbe es kein Leben, keine Ozeane, keine Pflanzen, keine Ökosysteme. Es ist nicht nur allgegenwärtig, sondern buchstäblich elementar: der Ursprung allen Seins, unsichtbarer Lebensspender, der alles verbindet.

Von Aristoteles zu Lavoisier: Die chemische Entdeckung des Wassers

Wasser wird häufig als eines der vier Grundelemente bezeichnet – neben Feuer, Luft und Erde. Diese Vorstellung geht zurück auf die sogenannte Vier-Elementen-Lehre des antiken Philosophen Aristoteles um 400 v. Chr., die über Jahrhunderte die Auffassung der Natur prägte. In diesem Modell galt Wasser als einfaches, unteilbares Naturprinzip.

Erst die Entwicklung der modernen Chemie im 18. Jahrhundert änderte dieses Bild grundlegend. Dem englischen Chemiker Henry Cavendish gelang es 1781, durch die Verbrennung von Wasserstoff mit Sauerstoff Wasser zu erzeugen. Er erkannte, dass Wasser aus diesen beiden Gasen besteht, obwohl er die chemische Bedeutung seiner Entdeckung noch nicht vollständig durchschaute. Um 1783/1784 wiederholte und deutete der französische Chemiker Antoine Laurent de Lavoisier Cavendishs Experiment unter Berücksichtigung seiner neuen Sauerstofftheorie und zeigte, dass Wasser eine Verbindung von Wasserstoff und Sauerstoff ist. Er gab damit dem Stoff den Namen „eau“ (französisch für Wasser) und trug maßgeblich dazu bei, die antiken Elementvorstellungen durch ein experimentell begründetes chemisches Verständnis abzulösen.

Viele dieser Pioniere der Chemie waren zugleich kirchlich oder theologisch engagiert, bzw. berufen. So wirkte zum Beispiel Joseph Priestley (1733–1804), der die Zusammensetzung von Luft und die Entdeckung von Sauerstoff erforschte, auch als anglikanischer Geistlicher. Für ihn war die Erforschung der Natur keineswegs im Widerspruch zur Religion, sondern Ausdruck eines Glaubens, dass die Naturgesetze als „Buch der Schöpfung“ gelesen werden können.

Damit verlagerte sich also die wissenschaftliche Frage von „Was ist Wasser?“ hin zu „Wie ist Wasser aufgebaut?“ und schließlich zu „Woher kommt das Wasser auf der Erde?“ – eine Entwicklung, die bis heute in der Forschung über Planeten und Geowissenschaft fortdauert.

Die Erforschung der Aggregatszustände

Nachdem deutlich geworden war, dass Wasser eine chemische Verbindung aus Wasserstoff und Sauerstoff ist, rückten die sogenannten Aggregatzustände und ihre Übergänge stärker in den Fokus der Forschung. Die drei klassischen Zustandsformen – fest, flüssig und gasförmig – waren zwar bereits im Alltag bekannt, aber ihre systematische Einordnung als physikalische Zustände von Stoffen entwickelte sich vor allem im 18. und 19. Jahrhundert.

Bereits in der Frühen Neuzeit beobachteten Naturforscher, wie Wasser schmilzt, gefriert, verdampft oder kondensiert – oft im Zusammenhang mit Untersuchungen zur Wärmelehre und zur Entwicklung von Thermometern. Bedeutend für die theoretische Klärung war der schottische Arzt und Chemiker Joseph Black (1728–1799). Er erkannte, dass beim Schmelzen von Eis oder beim Verdampfen von Wasser Wärme zugeführt wird, ohne dass sich dabei die Temperatur verändert. Mit diesem Konzept der „latenten Wärme“ trug er maßgeblich dazu bei, Temperatur und Wärme voneinander zu trennen und die Grundlagen für das moderne Verständnis von Phasenübergängen zu legen.

Im Verlauf des 19. Jahrhunderts begannen Physiker und Chemiker, die Zustände von Materie gezielt nach Temperatur und Druck zu untersuchen. Dabei entstanden sogenannte Phasendiagramme, die zeigen, unter welchen Bedingungen Wasser fest, flüssig oder gasförmig vorliegt und an welchen Punkten die Zustände ineinander übergehen.

Interessant ist auch, dass die Formen der Aggregatzustände sehr unterschiedlich sein können – vor allem beim festen Zustand von Wasser (Eis). In dieser Phase kann es mehrere Kristallstrukturen bilden, je nach Druck und Temperatur. Physiker kennen über zwei Dutzend verschiedene Eiskristallphasen (z.B. Eis‑I, Eis‑II, Eis‑III usw.), die sich in der Anordnung der Wassermoleküle unterscheiden. Die uns vertraute Form ist Eis‑Iₕ, die eine hexagonale Struktur hat und in Schneeflocken und normalen Eisblöcken vorkommt. Doch unter extrem hohem Druck entstehen etwa Eis‑VI oder Eis‑VII, die völlig andere Gittergeometrien haben und vor allem in der Grundlagenforschung oder im Labor untersucht werden.

Die geographische Bedeutung von Wasser

Wasser ist nicht nur ein chemischer Stoff oder Lebenselixier, sondern auch eine der größten Gestaltungskräfte der Erde. Es formt Landschaften, schafft Lebensräume und beeinflusst Klima und Wettergeschehen auf allen Kontinenten. Flüsse graben Täler, transportieren Sedimente und lassen mächtige Mündungsgebiete entstehen, während Meere und Ozeane ganze Küstenlinien verändern. Auch Gletscher gestalten Gebirge, indem sie Gestein abtragen und Täler ausformen – Spuren dieser Arbeit findet man noch in vielen Alpenregionen.

Darüber hinaus bestimmt Wasser maßgeblich das Klima: Verdunstung und Niederschlag treiben den globalen Wasserkreislauf an, der Wärme und Feuchtigkeit über große Entfernungen verteilt. Ohne diesen Kreislauf gäbe es keine Regenwälder, aber auch keine Wüsten, deren Trockenheit aus dem Fehlen von Niederschlagsquellen resultiert. Wasser wirkt somit wie ein weltweites Klimasystem, das Temperatur, Vegetation und Wetter miteinander verknüpft.

Auch für den Menschen spielt die geographische Verteilung des Wassers eine zentrale Rolle. Siedlungen entstehen meist in der Nähe von Flüssen, Seen oder Küsten, wo Süßwasser verfügbar ist. Landwirtschaft, Energiegewinnung und Handel hängen direkt von Wasserressourcen ab. Gleichzeitig machen Überschwemmungen, Dürreperioden und der steigende Meeresspiegel deutlich, wie stark natürliche und menschliche Systeme miteinander verflochten sind.

So zeigt sich: Wasser ist nicht nur eine Ressource, sondern die Grundlage geographischer Ordnung – eine Kraft, die seit Jahrmillionen das Gesicht unseres Planeten prägt.

Was uns das Wasser verrät

Am Wasser lässt sich oft viel mehr ablesen, als man auf den ersten Blick denkt. Zum Beispiel kann man an Farbe, Klarheit, Geruch oder Strömung Hinweise auf die Wasserqualität bekommen. Trübungen können auf Schwebstoffe, Algen oder Einträge aus der Umgebung hindeuten, während bestimmte chemische Werte zeigen, ob ein Gewässer belastet ist oder nicht. Wasser ist also nicht nur ein Lebensraum, sondern auch ein wichtiger Indikator für Umweltveränderungen.

Ein besonders spannendes Forschungsfeld sind Eisbohrkerne. In den Schichten von Gletschern und Eisschilden ist über sehr lange Zeit hinweg Schnee gefallen und immer wieder neu gefroren. Dadurch entstehen Eisschichten, die wie ein Archiv der Erdgeschichte funktionieren. Forschende können daraus unter anderem frühere Temperaturen und Luftzusammensetzungen ablesen. So liefern die zylinderförmigen Eisproben Erkenntnisse zu der Entwicklung des Klimas und der Umwelt bis hin zur Antike. Zum Beispiel zeigen eingeschlossene Luftbläschen, wie hoch die CO₂-Werte vor Tausenden von Jahren waren – oft viel niedriger als heute. Man erkennt auch, wann Vulkane ausbrachen, weil Aschepartikel in den Schichten stecken, oder wie trocken und staubig es zur Zeit der Ablagerung war. Diese Daten helfen uns zu verstehen, warum Eiszeiten kamen und gingen, etwa vor rund 800.000 Jahren, als die Zyklen von Kalt- zu Warmzeiten länger wurden. Neuere Bohrkern-Funde aus der Antarktis gehen bis zu 1,2 Millionen Jahre zurück und erklären große Klimasprünge von bis zu 12 Grad Celsius. Sogar Hinweise auf alte menschliche Aktivitäten wie frühen Bergbau tauchen auf, etwa durch erhöhte Bleispuren in Schichten von vor 2.000 Jahren, die auf römische Zeit deuten.

Die Vielschichtigkeit des Wassers in Natur und Forschung

Wasser verbindet die verschiedenen Ebenen der Natur: Es ist ein chemisches Element, ein physikalisches System, ein geographischer Gestalter und gleichzeitig ein Spiegel vergangener und gegenwärtiger Umweltveränderungen. Seit der Antike ist es Symbol für Leben, Reinheit und Wandel – und zugleich Gegenstand einer immer tiefer werdenden naturwissenschaftlichen Forschung.

Wasser erinnert uns daran, wie eng miteinander verbunden alle Bereiche unserer Welt sind: von den Molekülen in unserem Körper über die Flüsse und Gletscher auf unserem Planeten bis hin zu den Klimazyklen, die über Jahrtausende reichen.