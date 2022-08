Der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) wurde am 23. August 1948 in Amsterdam gegründet. Der Weltbund versteht sich als Gemeinschaft von Kirchen mit dem Ziel der "sichtbaren Einheit". Dem Weltkirchenrat gehören 352 protestantische, anglikanische, orthodoxe und altkatholische Kirchen sowie Freikirchen aus mehr als 120 Ländern an, die nach eigenen Angaben weltweit über 580 Millionen Christinnen und Christen vertreten. Die römisch-katholische Kirche ist nicht Mitglied, arbeitet jedoch seit Ende der 1960er Jahre mit dem ÖRK zusammen.

Südafrikaner soll neuer Generalsekretär werden

Geschäftsführender Generalsekretär des Weltkirchenrates ist Ioan Sauca. Der rumänisch-orthodoxe Priester ist nach außen das Gesicht des ÖRK, er nimmt auch immer wieder zu politischen Themen Stellung wie dem Nahost-Konflikt oder den Spannungen auf der koreanischen Halbinsel. Neunter Generalsekretär in der Geschichte des ÖRK wird am 1. Januar 2023 der südafrikanische Theologe Jerry Pillay, Dekan der Fakultät für Theologie und Religion an der Universität Pretoria. Der 1965 geborene Pillay ist Mitglied der Presbyterianischen Unionskirche im südlichen Afrika.

Höchstes Beschlussgremium des Dachverbandes ist die Vollversammlung. Sie findet etwa alle acht Jahre statt, bisher in den Niederlanden (1948), den USA (1954), Indien, (1961), Schweden (1968), Kenia (1975), Kanada (1983), Australien (1991), Simbabwe (1998), Brasilien (2006) und Südkorea (2013). Die 11. Vollversammlung wird vom 31. August bis 8. September in Karlsruhe abgehalten.

Weitere Leitungsgremien sind das Präsidium mit 20 Mitgliedern und der Zentralausschuss. Dieser kommt etwa alle zwölf bis 18 Monate zusammen und leitet den Weltkirchenrat zwischen den Vollversammlungen. Den Vorsitz des Zentralausschusses hat zurzeit Agnes Abuom von der anglikanischen Kirche in Kenia inne. Dem Gremium gehört auch die Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Petra Bosse-Huber an. Der Zentralausschuss soll bei der Vollversammlung in Karlsruhe neu gewählt werden.

Entstehung und Geschichte

Die historischen Wurzeln des Ökumenischen Rates der Kirchen finden sich in den Studenten- und Laienbewegungen des 19. Jahrhunderts. 1910 fand in Edinburgh eine Weltmissionskonferenz statt, 1920 gab es die Enzyklika des Patriarchats von Konstantinopel, in der die Schaffung eines "Kirchenbundes" nach dem Vorbild des Völkerbundes vorgeschlagen wurde.

1937-38 beschlossen dann führende kirchliche Persönlichkeiten, einen Ökumenischen Rat der Kirchen zu gründen. Die Umsetzung konnte dann aufgrund des Krieges dann allerdings zunächst nicht stattfinden.

Ab 1946 kam es zu zwei ökumenischen Pionierprojekten: die Kommission der Kirchen für internationale Angelegenheiten (CCIA) und das Ökumenische Institut in Bossey (Schweiz). Nach Kriegsende ermutigte der Rat die Kirchen zum Ausbau der Entwicklungshilfe. Außerdem wurden Hilfsprogramme für die Unterstützung von Migranten und Flüchtlingen aufgesetzt.

Bei der ersten Vollversammlung im Jahr 1948 waren 147 Kirchen anwesend. Während der Rat in den ersten Jahren vor allem protestantisch geprägt war, hat sich das Profil in den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt.