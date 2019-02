Bayerns erste evangelische Dekanin hört auf

Gilt das auch für andere Religionen?

Kasch: So weit würde ich nicht gehen. Aber es gibt in Augsburg ja den Runden Tisch der Religionen. Den haben wir – Katholiken und Protestanten –, bald nachdem ich hier ankam, ins Leben gerufen. Ich finde, eine Stadt wie Augsburg braucht eine solche Einrichtung unbedingt, weil es hier so viele Religionsgemeinschaften gibt. Wir müssen einen Ort haben, wo die Themen, die alle betreffen, angesprochen werden können.

Funktioniert das auch?

Kasch: Ich denke, ja. Allein dass es diese Treffen gibt und wir miteinander reden, ist schon wichtig. Wir leben in einer Welt, wo aus Religionsgründen Kriege geführt und Bomben geworfen werden. Da ist ein solcher Dialog ein Zeichen. Und wir machen auch vieles miteinander. Das multireligiöse Friedensgebet am Vorabend des Friedensfests etwa wird in der Stadt durchaus wahrgenommen.

Wie wichtig ist das Friedensfest für das Zusammenleben der Religionen?

Kasch: Ich denke, das Friedensfest ist ganz allgemein mit Blick auf das Zusammenleben der Stadtgesellschaft ein wichtiger Faktor geworden. Als ich in Augsburg ankam, war es ein rein protestantisches Fest. Heute ist es ein Feiertag der Stadtgesellschaft. Die Menschen wissen, dass es einen evangelischen Ursprung hat. Aber ein Feiertag für den Frieden hat nur Sinn, wenn alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt mitfeiern können. Das Fest wäre kein Friedensfest, wenn es nur exklusiv für die Protestanten da wäre.