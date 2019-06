Diakonie will Kirche zu Beratungszentrum umbauen

Die Kirche St. Johannes

Die evangelische Kirche St. Johannes im Augsburger Stadtteil Oberhausen wurde im Juni 1930 geweiht – zum 400. Jahrestag der "Confessio Augustana", des "Augsburger Bekenntnisses". Ihr wehrhaftes Aussehen mit dem wuchtigen Kirchturm sollte damals durchaus ein Zeichen setzen in dem überwiegend katholisch geprägten Stadtteil. Die Kirchengemeinde gibt es bereits seit 1877. Sie war ein Ableger der evangelischen Gemeinde Heilig Kreuz. Heute hat die Gemeinde St. Johannes etwa 3000 Mitglieder. Neben dem Gemeindehaus in der Zollernstraße, das die Diakonie übernehmen will, gibt es noch ein zweites in der Eschenhofstraße. Dorthin soll künftig die gesamte Gemeindearbeit verlagert werden.