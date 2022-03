Die Bahnhofsmission sorgt dafür, dass niemand auf der Strecke bleibt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jeden Tag versorgen die Ehrenamtlichen der Bahnhofsmission bedürftige Menschen – auch in Hof. Ein Angebot das in letzter Zeit immer wichtiger wurde, erzählt die ehrenamtliche Mitarbeiterin Susanne Kleinlein:

"Also ich denke, dass die Not in Hof schon groß ist. Dass viele sich nicht trauen sich irgendwo hinzuwenden, wenn sie kein Geld mehr haben oder wenn sie Sorgen haben. Da ist einfach so eine Schamgrenze."