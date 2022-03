Caritas und Diakonie zum Beispiel haben sich bei der ökumenischen Bahnhofsmission dem Ziel verschrieben, Bahnreisende und Hilfsbedürftige zu unterstützen - unentgeltlich und aus reiner Nächstenliebe." Grüß Gott Oberfranken!" hat eine Ehrenamtliche bei ihrem Einsatz begleitet.

Fünf Wochen lang täglich eine Viertelstunde Zeit, um zu beten und über Glaubens-Impulse nachzudenken - das nehmen sich auch in diesem Jahr wieder so manche Christen in der Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern. Diesmal stehen die sogenannten "ökumenischen Alltagsexerzitien" unter dem Motto "Frei". Die Redaktion begleitet Teilnehmerin und Gruppenleiterin Martina Schubert bei ihrem Glaubensweg. Für sie sind die geistigen Übungen in den Wochen vor Ostern eine ganz besondere Zeit. Sie ist war von Anfang an mit dabei:

"Ich mach das jetzt seit 2013, als zum ersten Mal die ökumenischen Alltagsexerzitien begonnen hatten und ich muss sagen, seitdem nehme ich Ostern und die Karwoche ganz anders und ganz tief wahr. Die Vorbereitung mit den Alltagsexerzitien bringt da sehr viel."

Musik verbindet und funktioniert am besten gemeinsam - in dem Fall im Duett. Das Kirchenmusiker-Ehepaar Funke-Barjak aus Bayreuth lebt in ökumenischer Ehe. Während am Sonntag Michael Funke in der katholischen Kirche Orgel spielt, ist seine Frau Luisa in der Evangelischen Kirche beim Gottesdienst im Einsatz. Gemeinsames Proben und ökumenische Chorprojekte gehören bei den beiden aber genauso dazu. Und die Sänger und Sängerinnen im Chor schätzen die gelegentlichen gemeinsamen Aufritte sehr:

"Das ist ein familiäres Miteinander, nicht zuletzt auch durch unsere beiden miteinander verheirateten Chorleiter, was ja auch eine schöne Besonderheit ist."

In der Rubrik "Mein Lieblingsplatz" stellt die Gemeinde Weidenberg im Landkreis Bayreuth ihren "ökumenischen Platz" vor, an der drei Eichen symbolisch für die lebendige Gemeinschaft der katholischen, evangelischen und alt-katholischen Kirchengemeinden gepflanzt wurden.