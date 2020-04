Erste Wanderfalken-Küken auf Nürnberger Kaiserburg geschlüpft

Wie die Regierung von Mittelfranken am Freitag mitteilte, hätten die Wanderfalken am Sinwellturm bereits am 9. März mit der Eiablage begonnen. Am Donnerstag (16. April) hätten sich nun die ersten Küken ins Freie gepickt.

Die Regierung betreibt zur Umsetzung der sogenannten Bayerischen Biodiversitätsstrategie das Projekt " Lebensraum Burg" . Dabei werde seit 2009 die Arten- und Lebensraumvielfalt im Bereich der Nürnberger Kaiserburg untersucht.

Auf 65.000 Quadratmetern seien bislang mehr als 1.950 Tier- und Pflanzenarten nachgewiesen worden. Teil des Projekts sei außerdem die Wanderfalken-Webcam. Von 2013 bis 2019 sind bereits zwölf junge Wanderfalken von der Kaiserburg ausgeflogen.