Friedenskonferenz diskutiert über Terrorangst und gewaltfreies Handeln

Die Münchner Friedenskonferenz lädt vom 15. bis 17. Februar zu Vorträgen über Friedensstrategien für Afrika sowie zum Verhältnis von EU, USA und Russland ein. Als prominenter Redner wird der frühere Bundesbeauftragte für Datenschutz, Peter Schaar, erwartet. Er spricht am Freitagabend im Alten Rathaus über seine Recherchen zu seinem Buch "Trügerische Sicherheit: Terrorangst und Demokratie". Die Friedenskonferenz findet seit 2003 zeitgleich zur Münchner Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof statt. Das Motto des Trägerkreises, zu dem u.a. die katholische Friedensbewegung "Pax Christi" und der Kreisjugendring München zählen, lautet "Frieden und Gerechtigkeit gestalten – Nein zum Krieg".

Ein Schwerpunkt der Friedenskonferenz 2019 beschäftigt sich mit Afrika. Ruth Paulig, Mitbegründerin der Grünen Partei in Bayern, stellt ihren Verein "Promoting Africa" vor. Nahe Nairobi betreibt er eine Berufsschule, an der Jugendliche im dualen System beispielsweise zu Schreinern, Schneidern oder Elektrikern ausgebildet werden. Benedikt Habermann spricht über sein Fair-Fashion-Modelabel Khala vor, dessen Stücke in Malawi gefertigt werden. Die Friedensfachkraft Maria Biedrawa berichtet über ihre Einsätze in der Zentralafrikanischen Republik, über deutsche Interessen in Afrika und die Frage, wie man in bewaffneten Konflikten gewaltfrei handeln kann.

Die Friedenskonferenz endet am Sonntag um 11.30 Uhr mit einem interreligiösen Gebet im Pfarrsaal von St. Anna, bei dem laut Programm Christen, Muslime, Juden, Bahaí und Buddhisten gemeinsam für den Frieden beten.