Gleich im ersten Beitrag geht das Warten für die evangelische Gemeinde in Creußen zu Ende. Die St. Jakobus Kirche ist nach fünf Jahren so gut wie fertig restauriert. Wir waren mit der Kamera bei der festlichen Wiedereinweihung dabei und haben den neuen Glanz eingefangen.

Das Warten hat auch für etliche Chorsänger aus der Region, Musiker und Musical-Liebhaber endlich ein Ende – das Martin-Luther-King-Chormusical wird im Oktober aufgeführt, nachdem es pandemiebedingt zweimal verschoben worden ist. Nun wird fleißig geprobt. Und die Chorsänger sind begeistert.

"Die Freude ist riesengroß, es überwältigt mich, dass heute wieder die erste Chorprobe stattfinden kann... Und die Gänsehaut kommt langsam wieder... Ich freu mich wahnsinnig drauf, wenn wir das aufführen, so ein großes Projekt, das ist einfach toll."

Ein bisschen warten müssen sie noch, bis zur Premiere. Aber das ist für alle Beteiligten sicherlich zu verschmerzen.

Um das Warten auf das Wunschkind geht es im Talk mit Bettina Klenke-Lüders, die Menschen auf dem Weg zum Wunschkind begleitet:

"Das Warten und all das Tun, das dieses Warten bestimmt, das darf sein. Das wollen wir gar nicht weghaben, aber man sollte auch zum Plan B hin reflektieren und schauen, wie können wir unser Leben gestalten, wenn dieser Plan so nicht aufgeht."

Die Kinderwunschberaterin berät einfühlsam und verständnisvoll, denn sie weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig diese Zeit sein kann.

Nach einiger Wartezeit ist es endlich auch für den GGO-Zuschauer Thorsten Pöhlmann soweit: In der Rubrik "Mein Lieblingsplatz" stellt er "seine" Orgel in der Markgrafenkirche in Benk vor.