Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm erhält am 24. Juni den Bayerischen Verfassungsorden. "Als einer der profiliertesten Köpfe der evangelischen Kirche in Bayern und Deutschland leistet Professor Bedford-Strohm seit vielen Jahren einen unschätzbaren Beitrag zur Stärkung der Werte der Bayerischen Verfassung", teilte der bayerische Landtag am Montag mit. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) überreicht den Orden in München an insgesamt 44 Personen.

Bereits während seines Studiums und später in seiner akademischen Karriere habe er sich mit Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Gerechtigkeit beschäftigt, heißt es weiter.

Besonders als Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) von 2014 bis 2021 habe er die theologische und gesellschaftliche Debatte in Deutschland für eine offene, freiheitliche und solidarische Gesellschaft sowie für den Fortschritt der Ökumene geprägt.

Neben Bedford-Strohm erhalten den Verfassungsorden unter anderem auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, die Münchner Medizinethik-Professorin Alena M. Buyx, der Opernsänger Jonas Kaufmann, die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der Holocaust-Überlebende Abba Naor, die Skirennläuferin Viktoria Rebensburg, die jüdische Literaturwissenschaftlerin und Unternehmerin Rachel Salamander sowie die Pflege-Expertin Barbara Städtler-Mach.

Der Bayerische Landtag ehrt mit dem Verfassungsorden Bürgerinnen und Bürger, die sich aktiv für die Werte der Bayerischen Verfassung engagieren. Die Auszeichnung wurde als Bayerische Verfassungsmedaille am 1. Dezember 1961 vom damaligen Landtagspräsidenten Rudolf Hanauer gestiftet. Die Verleihung war bereits für 2021 vorgesehen, musste coronabedingt jedoch verschoben werden.