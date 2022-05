Kommentar

Warum Waffenlieferungen an die Ukraine uns ein moralisches Dilemma vor Augen führen

Während in Russland zum "Tag des Sieges" eine demonstrative Waffenschau stattfand, wird in Deutschland weiter leidenschaftlich um die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine gestritten. Und das ist gut so: Die Entscheidung ist zweischneidig, kommentiert Redakteurin Gabriele Ingenthron.