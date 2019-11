Mit dem Tastbuch durch Bamberg: Neues Angebot für Sehbehinderte und Blinde

Das Buch im DIN-A-4-Format zeige auf zehn stabilen Kunststoffseiten die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten des Welterbe Bambergs als Relief zum Ertasten. Die von einer Gruppe Gästeführer und Vereinsmitgliedern ausgewählten und grafisch bearbeiteten Darstellungen sind in drei Kontrastfarben gehalten, damit stark Sehbehinderte sie auch noch erkennen können. Die nötigen Beschriftungen erläutern in klarer, großer Schrift und zusätzlich in Braille-Schrift wichtige Inhalte.

Die Tastbücher sollen keine herkömmliche Stadtführung ersetzen, sondern dem Sehbehinderten und Blinden die Teilnahme an einer klassischen Stadtführung 'Faszination Welterbe' ermöglichen. Dabei könne er die besprochenen Objekte ertasten und so eine bessere Vorstellung der Bauten bekommen, sagte dazu eine Sprecherin des Vereins. Das Tastbuch wurde in dreifacher Ausfertigung von der Berliner Firma Tactilestudio produziert, die bereits mehrere spezielle Exponate für Museen sowie Tastmodelle und Orientierungspläne realisiert hat.

Die Führung wird laut Mitteilung beim Tourismus- und Kongress Service der Stadt Bamberg zum Preis der Führung "Faszination Welterbe" buchbar sein und von mit dem Tastbuch geschulten, zertifizierten Gästeführern und Mitgliedern des Vereins "Freunde des Kulturerbes" geführt.