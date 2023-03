Festlich erleuchtete Fenster, Stimmengewirr, Prominenz von Peter Maffay bis Carolin Reiber, dazu Menschen aus Politik, Kultur und Kirche: Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie hat die Evangelische Akademie Tutzing am Mittwochabend wieder zu ihrem Neujahrsempfang geladen.

Überschrieben war die Veranstaltung mit den Stichworten Soziale Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung. Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, hielt dazu die Festrede im Musiksaal des Schlosses.

Akademiedirektor Udo Hahn: Zu keiner Zeit Mut verlieren

Mit Blick auf das Stichwort der "Zeitenwende" zitierte Akademiedirektor Udo Hahn in seiner Begrüßung den Kirchenlehrer Augustinus: "So wie wir sind, sind die Zeiten." Deshalb dürften Menschen "zu keiner Zeit" die Kraft und den Mut zur Gestaltung der Welt verlieren, sagte der Theologe. Dafür seien Denkräume wie die Akademie Tutzing wichtig, in denen die oft überhörte Perspektive von Betroffenen zur Sprache komme.

Staatsminister Florian Herrmann (CSU) überbrachte in Vertretung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Grußworte der Bayerischen Staatsregierung. Er bezeichnete die Evangelische Akademie als "Denkwerkstatt", die wichtige Impulse in Politik und Gesellschaft aussende. Als Bildungshaus stehe sie für lebenslanges Lernen als "Schlüsselfähigkeit in einer Welt von ständigen Disruptionen", sagte Herrmann.