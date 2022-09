Die Evangelische Akademie Tutzing feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen, was ist das Besondere an der Einrichtung?

Udo Hahn: Die Akademie wurde nach der NS-Zeit gegründet, mit einer Idee, die kühner nicht hätte sein können. Die bayerische evangelische Landeskirche wollte einen Ort schaffen, wo Menschen zusammenkommen, um politische und gesellschaftliche Fragen zu debattieren. Das wurde in Zeiten äußerster Finanz- und Ressourcenknappheit entschieden. Die Kirche hatte ja nach dem Krieg viel drängendere Probleme - die Gemeindearbeit oder ihre diakonischen Angebote wiederaufzubauen.

Die Bildung zu priorisieren, war zu diesem Zeitpunkt eine echte Innovation.

Über die Jahre hat sich die Akademie dann zu einer Denkwerkstatt entwickelt. Die zentrale Frage ist immer: Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben, welche Politik braucht es dazu?

Genau damit beschäftigt sich ja auch die Jubiläumstagung vom 23. bis 25. September...

Ja, wir haben uns bewusst für das Motto "Vorausdenken" entschieden, wagen also einen Blick in die Zukunft. Das schlägt den Bogen aus der Gründungszeit bis heute. Es gibt vier Jubiläumstagungen über das Jahr verteilt: Zwei hatten wir schon, die zentrale ist jetzt Ende September und dann gibt es noch eine im Dezember.

Und alle mit dem Blick nach vorn, was eine Demokratie ausmacht und wie wir zusammenleben wollen?

Das ist unser Auftrag. Die Corona-Pandemie mit ihren Protesten und jetzt der russische Angriffskrieg sowie die Energiekrise zeigen, dass alles, was wir über die Jahrzehnte für sicher gehalten haben, gar nicht selbstverständlich ist. Die Demokratie wird angefochten, die Zivilgesellschaft ist unter Druck, Energie wird zu einem Luxusgut und den Kirchen laufen die Mitglieder davon...

In den vergangenen 75 Jahren ist viel passiert an der Evangelischen Akademie Tutzing. Hier wurde unter anderem der Grundstein gelegt für die Ostpolitik des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt (SPD).

Egon Bahr hat 1963 das Motto "Wandel durch Annäherung" geprägt. Das war tatsächlich ein historischer Moment.

Im kommenden Jahr wollen wir diese Idee würdigen und zugleich schauen, wie der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die viel gerühmte deutsche Ostpolitik verändert. Dabei wird es auch um die Frage gehen, wie wir künftig mit Ländern wie China umgehen.

"Wandel durch Annäherung" ist ja für viele inzwischen gescheitert. Sehen Sie das auch so?

Nein. Denn Mitte der 1980er-Jahre hat Michail Gorbatschow dieses Motto ernst genommen, was letztlich dann zum Ende des Kalten Krieges und zur deutschen Wiedervereinigung geführt hat. Wladimir Putin sieht die Dinge grundlegend anders und im Werk Gorbatschows eine Art Betriebsunfall, der den Zusammenbruch der Sowjetunion zur Folge hatte. Die Frage ist: Kommt wieder eine Zeit, in der "Wandel durch Annäherung" in den Vordergrund rückt? Dazu braucht es aber Menschen, die darin einen Wegweiser sehen, dass alle Beteiligten etwas davon haben.