Wir haben uns die Situation bei der Tafel in Coburg angesehen. Wie überall in Deutschland ist auch hier der Andrang inzwischen sehr groß. Die Hilfe nehmen nun vermehrt Menschen in Anspruch, die bisher mit Hartz IV gerade so über die Runden gekommen sind, das aber nun aufgrund der gestiegenen Lebensmittel- und Energiepreise nicht mehr schaffen. Und es geht nicht nur um die Lebensmittel, auch um Kontakt und Verständnis, um Wärme und Mitmenschlichkeit, so der ehrenamtliche Helfer Friedrich Tadler: "Ich bin für die Kinder wie ein Onkel und sie erzählen mir alles von ihrem Leben."

Pläne für die Vesperkirche in Coburg

Außerdem stellen wir Ihnen die Pläne für die Vesperkirche in Coburg vor, die im März stattfinden wird. Dann werden in der Sankt Moriz Kirche Tische und Stühle aufgestellt und es wird ein sehr günstiges Essen angeboten. Dazu sind alle willkommen – völlig unabhängig von Konfession, Alter, Familienstand, sozialem Hintergrund oder Nationalität. Es wird aber nicht nur gespeist, was sonst noch angeboten wird, darüber haben wir mit Pfarrerin Silke Kirchberger gesprochen. Vom Friseur über Beratungsstellen, Kabarett und Konzerten gibt es ein vielfältiges Angebot. Im Mittelpunkt steht die Begegnung, so die Pfarrerin: "Leute die sonst zuhause alleine sind, sind hier herzlich willkommen."

Essen auf Rädern

Auch in unserem Beitrag "Essen auf Rädern" geht es um Nächstenliebe, die durch den Magen geht. Hier haben wir den Fahrdienst der Rummelsberger in Rehau bei seiner Arbeit begleitet.

Ein Kochbuch mit Rezepten von Gemeindemitgliedern

Und zum Schluss wird aus dem "Thiersheimer Schmankerl"- Buch gekocht - Einem Kochbuch, das in diesem Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert und erprobte Koch- und Backrezepte aus der ganzen Gemeinde vereint. Pfarrerin Katja Schütz aus Thiersheim und Gemeindemitglied Gabriele Geipel bereiten Semmelknödel mit Pilzsoße zu. Ein Gericht, das sicher gelingt und zeigt, dass günstig und gleichzeitig lecker kochen gar nicht schwer ist.