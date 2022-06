Janeth Saktay aus Tansania ist 25 Jahre alt und seit 2 Monaten im Kinderhaus St. Johannis in Forchheim tätig. Janeth ist als eine von vielen Freiwilligen mit dem Süd-Nord-Programm von Mission EineWelt nach Oberfranken gekommen.

"Wir haben eine Partnerschaft zwischen Tansania und Deutschland. So habe ich von dem Austauschprogramm erfahren. Da habe ich mir gedacht: Einen Freiwilligendienst – das mach ich auch. Auch, wenn ich dadurch von meiner Familie getrennt bin. Ich wollte es ausprobieren, und es läuft gut."

So wie Janeth kommen jedes Jahr einige junge Menschen zu uns. Möglich macht das Mission EineWelt - das Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

Der Süd-Nord-Freiwilligendienst dauert in der Regel ein Jahr. Die Projektstellen werden individuell – je nach Voraussetzungen der Freiwilligen – ausgesucht. Die Freiwilligen unterstützen die Mitarbeitenden vor Ort in ihrer Arbeit und leben ein Jahr lang in der Gemeinde. Dabei bringen sie vielfältige Erfahrungen und Qualifikationen ein.

Napenda Msangi ist schon im vergangenen Jahr als Freiwillige nach Oberfranken gekommen. Sie unterstützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Seniorenheim – und das hat Napenda so gut gefallen, dass sie sich entschieden hat, auch nach dem Freiwilligendienst in Deutschland zu bleiben:

"Ich habe viel gelernt hier. Am Anfang war es schwierig, die neue Sprache und neue Kultur, aber jetzt habe ich gedacht, es ist gut, zu bleiben und weiterzumachen im Pflegeheim."

Napenda ist da glücklicherweise kein Einzelfall. Sie und die anderen Freiwilligen des Süd-Nord-Programms bereichern mit ihrer Arbeit die Kirchengemeinden in ganz Bayern. Manchmal eben auch über das Freiwillige Jahr hinaus.