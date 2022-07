Klimaschutz? Geht ganz einfach: Einen Kasten Bier kaufen – und schon hat man einen Quadratmeter Regenwald geschützt. Oder?

So einfach ist es leider nicht. Aber keine Sorge, dieser Kommentar will nicht nur meckern, sondern auch Ideen aufzeigen. Doch fangen wir mit der Kritik an.

Nur anpflanzen ist nicht sinnvoll

Laut der Fachzeitschrift Ökotest belegt das Pflanzen neuer Bäume nur Platz zwei auf der Liste von Dingen, die helfen, das Klima zu schützen. Besser ist es, bereits bestehenden Wälder zu schützen. Moore sind übrigens sogar noch bessere CO2-Speicher als Wälder. Drei Dinge müssen übrigens beim Aufforsten beachtet werden:

Nur pflanzen bringt nichts. Der Baum braucht Pflege.

Erst nach Jahren bindet er genug CO2, dass er eine "positive Klimawirkung" hat. Je nach Art des Baumes speichert er mehr oder weniger O2.

Monokulturen sind anfällig für Schädlinge und erlauben weniger Artenvielfalt .

Falsche Versprechen von NGOs

Dann stellt sich noch die Frage: Wem vertrauen? In dem oben erwähnten Artikel von Ökotest aus dem Jahr 2021 finden sich verschiedene Organisationen, die empfohlen werden. Darunter ist die Stiftung "Plant for the Planet" von Felix Finkbeiner. Auch wir haben über die Stiftung berichtet und mit Felix Finkbeiner ein Interview geführt.

Bereits im Dezember 2020 wurde die Stiftung, die in Mexico Bäume pflanzt (oder zumindest behauptet, das zu tun), jedoch in einem Artikel von "Zeit Online" kritisiert. Einige Angaben seien unglaubwürdig und in vielen Gebieten, wo die Stiftung angeblich aufforstet, sei bereits alter Wald vorhanden. Das zeigten Satelliten-Aufnahmen.

Im April 2022 legte "Zeit Online" nochmal nach: "Aus der Traum vom Billigbaum" lautete die Überschrift. Mit "Plant for the Planet" haben über die Jahre viele Unternehmen zusammengearbeitet. Die meisten Firmen haben die Kooperation mittlerweile eingestellt.

Das Problem mit dem Baum pflanzen

Das bedeutet natürlich nicht, dass Aufforsten grundsätzlich Greenwashing bedeutet. Es kann helfen, CO2 zu binden. Das Problem ist: Es dauert, es kostet Geld und auch ein Baum ist nicht für immer: Überflutungen, Brände und Stürme können den Bäumen ans Leder bzw. an die Rinde.

Und dann eben die Gefahr des Missbrauchs. Damit die Organisationen auch das einhalten, was sie versprechen, können sie sich zertifizieren lassen. Aber auch das ist teuer. Aktuell gibt es zwei Anbieter, die Zertifikate ausstellen: Der sogenannte Gold Standard und Verified Carbon Standard.

Das Spiel mit dem Vertrauen

Bäumepflanzen liefert eine einfache Antwort auf ein kompliziertes Problem. Deswegen ist es wahrscheinlich so beliebt. Denn, sind wir mal ehrlich, wenn man sich Gedanken über die Klimakatastrophe macht, fühlt man sich ohnmächtig. Man fühlt sich klein und hilflos. Das ist kein gutes Gefühl. Aber wir wollen uns ja gut fühlen.

Und an dieser Stelle kommt die Spende für einen Baum ins Spiel: Entweder, indem wir einer Organisation eine Spende machen, oder ein Produkt kaufen, das uns zusätzlich einen Baum verspricht. Fühlt sich gut an, oder? Ich bin aktiv geworden und habe etwas fürs Klima getan! Ich gebe damit auch ein Stück der Verantwortung ab, weil ich darauf vertraue, dass das jeweilige Unternehmen zu seinen Versprechungen steht. Das ist übrigens nicht nur beim Bäume pflanzen so, sondern auch bei jeder anderen Form von Werbeversprechen.

Das Beispiel von "Plant für the Planet" oder jüngst die Causa Fynn Kliehmann zeigen aber, dass oft genug Schindluder mit dem Vertrauen getrieben wird. Und das macht mich sauer. Denn noch weniger als Hilflosigkeit mag ich das Gefühl, wenn mich jemand nicht für voll nimmt oder übers Ohr hauen will.

Einfach mal nicht(s) machen

Wie geht man jetzt am besten mit der Hilflosigkeit um? Ohne Einschränkungen werden wir der Klimakatastrophe nicht beikommen. Das Beispiel "Plant for the Planet" zeigt deutlich, dass es in diesem Bereich keine billigen Lösungen gibt. Aber, wenn jede*r von uns kleine Einschränkungen in Kauf nimmt, kann die Menschheit einige der Folgen der Klimakatastrophe abmildern. Sonst bleibt uns nämlich bald nicht mehr viel Lebensraum übrig.

Nicht jede*r hat die Möglichkeit unverpackt einkaufen zu gehen, das Auto stehen zu lassen oder einmal die Woche zum Hofladen zu fahren, um regionale Produkte zu kaufen.

Es kann aber auch schon helfen, gewisse Dinge nicht zu machen. Faul sein, um etwas fürs Klima zu tun. Das klingt erstmal kontraintuitiv, ist aber sinnvoll.