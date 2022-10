Deutschland steigert Klima-Hilfen für arme Länder auf 5,34 Milliarden

20. Oktober 2022: Deutschland hat seine internationale Klimafinanzierung 2021 deutlich gesteigert. Wie das Entwicklungsministerium in Berlin mitteilte, wurden für Klimaprojekte in Schwellen- und Entwicklungsländern im vergangenen Jahr 5,34 Milliarden Euro aus Haushaltsmitteln zur Verfügung gestellt. Damit sei ein neues Höchstniveau erreicht. Der überwiegende Teil der Mittel (88 Prozent) stammt den Angaben nach aus dem Entwicklungsetat. Die Bundesregierung hat versprochen, die Klimafinanzierung aus Haushaltsmitteln perspektivisch von zuletzt vier auf mindestens sechs Milliarden Euro jährlich bis 2025 zu erhöhen.

Die Industriestaaten haben auf der Pariser Klimakonferenz 2015 versprochen, von 2020 bis 2025 jährlich 100 Milliarden US-Dollar an staatlichen und privaten Mitteln für Klimaschutz und Anpassung in Entwicklungsländern bereitzustellen. Da dieses Versprechen zunächst nicht erfüllt wurde, legten reiche Länder wie Deutschland nach.

Der Staatssekretär im Bundesentwicklungsministerium, Jochen Flasbarth, erklärte: "Die meisten Entwicklungsländer haben fast nichts zum Klimawandel beigetragen, aber viele von ihnen leiden besonders stark unter den Folgen." Darum seien vor allem die Industrieländer in der Verantwortung, Unterstützung zu leisten. Deutschland wolle dabei seine Klimafinanzierung ausgewogen ausgeben: eine Hälfte für Emissionsminderung, die andere zur Anpassung an den Klimawandel. Dies sei 2021 erstmals gelungen, hieß es. Dennoch müssten die Anstrengungen weiter erhöht werden, fügte Flasbarth hinzu. Das müsse sich auch im Bundeshaushalt der kommenden Jahre widerspiegeln.

Kunst zu Klima wandel erhält Förderung

19. Oktober 2022: Kunstprojekte zum Thema Klimawandel und zur Kooperation mit ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern fördert das baden-württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Der Innovationsfonds Kunst 2022 sei mit rund 1,5 Millionen Euro ausgestattet und werde 41 innovative Projekte unterstützen, teilte das Ministerium in Stuttgart mit. Eine Jury suchte sie aus 130 Anträgen aus.

Eine 50.000-Euro-Förderug erhält beispielsweise das Podium Musikstiftung Esslingen für das Projekt "Last Chance to hear - musikalische Mahnmale gegen Artensterben". Mit dem Projekt soll vom Aussterben bedrohten Tierarten musikalische Denk- und Mahnmale gesetzt werden.Das Literaturhaus Freiburg erhält rund 28.700 Euro für sein Projekt "Kawacaj mit Schere und Papier". Dabei können sich deutsch- und ukrainischsprachige Kinder sowie ihre Familien in Buch- und Druckwerkstätten kreativ betätigen.

Tag der Alleen: Bäume wichtig für Artenvielfalt und Klimaschutz

19. Oktober 2022: Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) macht zum Tag der Alleen am 20. Oktober auf die Bedeutung der Baumreihen an Straßenrändern aufmerksam. Sie verbesserten die klimatischen Bedingungen, filterten die Luft in Städten und trügen zur Artenvielfalt bei, sagte Maximilian Hempel, DBU-Abteilungsleiter für Umweltforschung und Naturschutz in Osnabrück. "Außerdem sind die teils jahrhundertealten Bäume landschaftsprägend und besonders wertvolles Kulturgut."

Dennoch seien einer Studie der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde zufolge nur zehn Prozent der Straßen in Deutschland mit Alleebäumen bepflanzt. Seit den 1940er Jahren würden kaum mehr junge Alleebäume an neu entstehenden Straßen gepflanzt, erläuterte der Leiter der von der DBU geförderten Studie, Professor Jürgen Peters. Neue Vorgaben zur Verkehrssicherheit erschwerten die Nachpflanzung. Nährstoff- und Wassermangel oder die Belastung mit Streusalz an den Wegrändern führten zudem zum Absterben alter Alleebäume.

Die Wissenschaftler machen Vorschläge zum Erhalt und Schutz von Alleen. Sie nennen zudem Finanzierungsquellen für die Neupflanzung. Dieser Leitfaden solle Kommunen dabei helfen, neue Alleen einfacher zu pflanzen und zu pflegen.

