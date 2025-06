Contra: Sprachliche Vielfalt fördern statt Eliten zu bedienen

Latein als Sprache ist tot. Sätze aus uralten Kriegsberichten übersetzen zu können, nutzt heute im täglichen Leben und im Beruf kaum jemandem. Zeitgleich wird unsere Welt immer international vernetzter und Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, werden mehr.

Wäre es da nicht an der Zeit, Sprachen in die Schulen zu holen, die wir wirklich gebrauchen können? Latein sollte Türkisch, Arabisch oder Mandarin Platz machen.

Denken lernen geht auch ohne Latein

Selbst wenn Latein nicht mit anderen, lebendigen Sprachen in Konkurrenz stehen soll, gäbe es andere Möglichkeiten, an den Kern dessen zu kommen, was viele, die Latein befürworten, der Sprache zuschreiben: Denken lernen, Strukturen erkennen und dekonstruieren können.

Wie wäre es mit einer Computer-Sprache? Oder würde nicht philosophische Lehre einen ähnlichen Zweck erfüllen? Warum werden Schulkinder mit dem Lernen einer komplexen Sprache aufgehalten, wenn es am Ende um Fähigkeiten geht, die auch praxisnaher vermittelt werden könnten?

Latein als Sprachlehre zu komplex für Elfjährige

Sprachlehre und die Dekonstruktion einer Sprache, auf der andere Sprachen fußen, mag sinnvoll sein für die Oberstufe und das Studium. Aber eine Fünft- oder Sechstklässlerin, die gerade erst lernt, dass die Erde um die Sonne kreist, wird damit schlichtweg überfordert.

Latein geht in die Tiefe, kann beinah als wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Sprache verstanden werden. Diese Art des Denkens sollte an Schulen, wenn überhaupt, in den höheren Jahrgangsstufen gelehrt werden.

Latein verfestigt westeuropäische Kultur-Ideale und Abgrenzung

Latein zementiert, was auch andere Schulfächer deutlich machen: einen westeuropäischen Blick auf die Welt. Wenn Schulkinder schon eine alte Sprache lernen sollen, dann sollte diese den Blick weiten, statt das zu vertiefen, was wir eh schon kennen. Sumerisch, Sanskrit oder auch Altgriechisch wären Alternativen zu Latein.

Davon abgesehen, dass Latein ohnehin fast ausschließlich an Gymnasien gelehrt wird und damit eine eindeutige Abgrenzung zu anderen Schulformen schafft, wird auch innerhalb des Gymnasiums deutlich, dass Latein ein Fach für Akademikerkinder ist.

Wer nicht vorhat, Medizin zu studieren, kommt von sich aus wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, Latein zu wählen. Es sei denn, ein Kind ist eben bereits in einem bildungsnahen Akademikerhaushalt aufgewachsen, in dem eine Dekonstruktion romanischer Sprachen schon in der fünften Klasse als sinnvoll erachtet wird.

Das Latinum ist ausgrenzend und bildungsbürgerlich, es wird sich damit gebrüstet, Ovid im Original lesen zu können. Kinder aus bildungsfernen Familien wird der Bildungsaufstieg durch derartige Relikte nur noch weiter erschwert.

(Celine Edinger)