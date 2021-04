Sterbenskranker Gladbachfan Reinhold Hutzler hat einen letzten Wunsch - der Wünschewagen macht ihn wahr

Oft schaut sich das Ehepaar zusammen die Bilder von der Fahrt an. "Hier sieht man den Reinhold mit seinen Fanartikeln und mit Trikot. Wir hatten zwei Kannen Kaffee dabei und Kuchen. Vom ASB-Team gab es Brotzeiten. Das war ein richtiger Ausflug", erzählt Silvia Hutzler mit den Fotos in der Hand. "Als wir dann am Stadion angekommen sind, war Reinhold ganz überwältigt."

Mit Hilfe der Fotos wecken Reinhold und Silvia Hutzler immer wieder die Erinnerung an diese besondere Reise. "Wir konnten zwischendrin auch mal lachen und ein wenig die Krankheit vergessen. Das ist ein Ereignis, das bleibt. Und das kann uns keiner mehr nehmen." Ohne die Bilder könnte sich Reinhold Hutzler gar nicht an die Fahrt erinnern, denn der Tumor beeinträchtigt bereits sein Kurzzeitgedächtnis. "Einzelheiten habe ich keine mehr da. Aber wenn sie es mir erzählt, dann kommt es doch wieder hoch."

Vor Ort bekam die Familie eine private Führung durch das neue Stadion. Als sie auf der Pressetribüne standen, spannte sich ein Regenbogen über das Gelände. Sichtlich gerührt sagt Silvia Hutzler, "das war so schön, als hätte das alles genau so sein sollen".