München (epd). Es war ein Abend voll Hochachtung und Zuneigung zugleich: Mit persönlichen, nachdenklichen und herzlichen Worten haben Spitzenvertreter der Politik das 20-jährige Bestehen der Münchner Hauptsynagoge Ohel Jakob gewürdigt - und die damit untrennbar verbundene Leistung von Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) München. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zeigte sich in seiner Rede in der Synagoge am Montagabend "unendlich dankbar" dafür, dass Jüdinnen und Juden nach der Shoa trotz antisemitischer Anschläge wie dem Terrorakt bei den Olympischen Spielen von 1972 in Deutschland wieder ihre "Zelte" aufgeschlagen hätten. "Ich bin Ihnen für dieses Trotzdem dankbar", sagte der Kanzler an Charlotte Knobloch gerichtet.

Dank der neuen Synagoge im Herzen der Stadt habe sich München zu einem "Zentrum jüdischen Lebens in Europa" entwickelt. Allerdings sei der Antisemitismus allgegenwärtig, auf den Straßen, in deutschen und europäischen Städten, in Parlamenten, Vereinen und Schulen, zählte Merz auf. Der Kanzler erneuerte sein Versprechen, jüdisches Leben "in unserem Land und in der Welt zu schützen". Die Erinnerung an die Verbrechen des Holocaust und den Kampf gegen Antisemitismus bezeichnete Merz als "fortdauernde Aufgaben, die immer neue Anstrengung und immer neuen Einsatz" forderten.

"Weltstadt mit Herz" statt "Hauptstadt der Bewegung"

Mit Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) trat anschließend die wohl künftige Bundespräsidentin ans Rednerpult - erst am Mittag war sie offiziell als Kandidatin für das höchste Staatsamt nominiert worden. Sie würdigte Knobloch als einen der Menschen, die München nach dem Zweiten Weltkrieg mitaufgebaut und es möglich gemacht hätten, dass "aus der 'Hauptstadt der Bewegung' die 'Weltstadt mit Herz' werden konnte".

Zugleich erklärte Aigner, dass Judenhass in all seinen Formen ein "unverzeihlicher Bruch mit unseren Werten, mit unserer Verfassung, mit unserem Land" sei. Das jahrelang beschworene "Nie wieder!" sei "tot", so die Landtagspräsidentin angesichts des wachsenden Antisemitismus. "Drucksen wir doch nicht mehr herum, sondern finden eine ehrliche und klare Sprache: Dieses Klima der Angst ist eine Schande für unser Land."

Synagoge gehört zu München wie das Hofbräuhaus

Charlotte Knobloch selbst zeigte sich in ihrer Begrüßung kämpferisch. Seit ihrer Einweihung am 9. November 2006 sei die Synagoge zu einer Stätte der Begegnung geworden und gehöre zu München "wie die Frauenkirche und das Hofbräuhaus", sagte die 94-Jährige. Wenn Antisemiten glaubten, "dass wir dieses unser Land aufgeben, nur weil sie lauter substanzlos schreien als wir bedacht miteinander sprechen", dann sei das ein Irrtum, sagte die IKG-Präsidentin. Sie wolle noch dem letzten "Extremist und Kleingeist da draußen" deutlich machen: "Wir stehen hier - gemeinsam. Wir sind hier. Und wir bleiben hier! Weil wir hier zuhause sind."

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) outete sich als "Fanboy" Knoblochs. Er sei immer wieder beeindruckt von ihrer großen Autorität und ihrer Strahlkraft, erklärte Söder in seiner Ansprache: "Sie sind ein echtes Vorbild für uns, ihr Lebenswerk ist überragend - ich verneige mich vor Ihnen."

Die Zukunft mit Leben gefüllt

Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) bezeichnete jüdisches Leben im Jahr 2026 als "selbstverständlichen Teil" und Bereicherung der Stadt. Den entscheidenden Schritt dazu habe die jüdische Gemeinde gemacht: "Sie haben sich auf diese Zukunft eingelassen und sie vor allem aber mit Leben gefüllt." Deshalb feiere man an diesem 9. November mehr als den Geburtstag eines Bauwerks. "Wir feiern einen Ort jüdischer Gegenwart und jüdischer Zukunft", sagte Krause.

Das Gotteshaus am Jakobsplatz wurde am 9. November 2006 eingeweiht und markierte die Rückkehr jüdischen Lebens ins Zentrum Münchens. Die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern zählt nach eigenen Angaben rund 9.500 Mitglieder und gehört damit zu den größten jüdischen Gemeinden Deutschlands.