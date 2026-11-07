Neben dem Tannbach prägen alte Wirtschaftsgebäude und Gehöfte des ehemaligen Ritterguts das Bild auf beiden Seiten des Baches. Auf den ersten Blick wirkt alles wie in einem lebendigen Freilichtmuseum: Landwirtschaftliche Geräte stehen am Wegesrand, alte Fachwerkteile spiegeln ländliche Historie wider. Doch direkt hinter den Scheunen ragen die grauen Betonsteine der Mauer auf. Diese bizarre Kombination erreicht ihren Höhepunkt auf der ehemaligen DDR-Seite des Dorfes: Mitten auf einer saftigen Wiese, umgeben von Gehöften und gackerndem Geflügel, steht ein massiver grün lackierter Schützenpanzer der Grenztruppen. Das schwere Kettenfahrzeug wirkt in dieser ländlichen Umgebung vollkommen deplatziert und unterstreicht auf erschütternde Weise die absurde Aufrüstung, mit der ein friedliches Dorf in ein militärisches Sperrgebiet verwandelt wurde. Das Nebeneinander von zwitschernden Vögeln, plätscherndem Tannbach, gackernden Gänsen und den kalten Metallketten des Panzers samt Stacheldraht brennt sich unauslöschlich in das Gedächtnis jedes Besuchers ein.

Leben mit und im Museum

Wie lässt sich ein solch historisch aufgeladener Ort museal vermitteln, ohne die dort lebenden Menschen im Alltag zu erdrücken? Diese Frage stand für Museumsdirektor Robert Lebegern im Zentrum der jahrelangen Konzeption. Lebegern, der seit Juli 1992 in Mödlareuth tätig ist, erläutert im Gespräch die Philosophie des neuen Museumsgebäudes, das am 9. November 2025 feierlich eröffnet wurde. Man habe das neue Haus bewusst an den bayerischen Ortsrand platziert, um eine hohe Sozialverträglichkeit für die Dorfgemeinschaft zu gewährleisten. "Wir haben knapp 50 Einwohner in Mödlareuth, aber im Schnitt rund 80.000 Besucher im Jahr. Wenn Sie diese Menschenmassen direkt mitten durch die schmalen Dorfstraßen leiten würden, wäre das für die Anwohner unerträglich", führt Lebegern aus.

Die meisten Besucher kommen aus Westdeutschland

Da schätzungsweise 70 bis 80 Prozent aller Gäste über die bayerische Seite aus Töpen anreisen, fängt das neue Museumsgebäude die Verkehrsströme direkt am Ortseingang ab. Das Haus dient als zentraler Dreh- und Angelpunkt, von dem aus die Besucher sensibilisiert in das Freigelände und den Ortskern gelangen.

Dass Mödlareuth neugierige Menschen aus aller Welt anzieht, ist übrigens keine Erfindung der Nachwendezeit. Lebegern verweist darauf, dass bereits lange vor dem Fall der Mauer ein reger Grenztourismus existierte. In den 1980er-Jahren reisten jährlich schätzungsweise 10.000 bis 20.000 Neugierige aus der Bundesrepublik und dem Ausland an die bayerische Demarkationslinie. BGS-Streifen, Grenzpolizisten, Prominente, Schulklassen und internationale Reisegruppen blickten von gezielt errichteten Holzpodesten auf der Westseite hinüber auf die DDR-Mauer. Eine der drei berühmtesten Fotoperspektiven der westdeutschen Grenzbeobachtung entstand genau an jener Stelle, an der sich heute das großzügige Panoramafenster des neuen Museumsgebäudes befindet. "Das war damals der klassische westdeutsche Blick auf Mödlareuth", erinnert sich Lebegern. Das Potenzial des Grenztourismus wurde damals kaum museal abgerufen – es gab schlicht keine Infrastruktur außer Gaststätten und Imbissständen.

Die architektonische Entwicklung des heutigen Ensembles zeugt von hoher museumsfachlicher Qualität. Nach den Anfängen im Juli 1992 in der bayerischen Grenzpolizeistation und der schrittweisen Sanierung der Altbauten wurden 2015/2016 die Weichen für den Neubau gestellt. Nach dem Ankauf einer bayerischen Hofscheune wurde 2019 ein europaweiter Architektenwettbewerb ausgelobt. Den Zuschlag erhielt die Arbeitsgemeinschaft Artillerie 30 aus Würzburg in Kooperation mit Grünplan Landschaftsarchitekten. Die Architektur schmiegt sich harmonisch in die hügelige Landschaft ein: Das Gebäude verfügt über eine gefaltete Dachlandschaft, ein ökologisches Gründach und integrierte Photovoltaikelemente. Ein besonderer Clou ist der Fassadenverlauf: Der Knick in der Außenwand des Museums stellt spiegelverkehrt genau die Geometrie des Mauerknicks im Freigelände dar. Dadurch bilden Museumsgebäude und historische Betonmauer eine visuelle Einheit. Über das Panoramafenster fällt der Blick direkt auf die Originalrelikte, während im Innenraum die Dauerausstellung die historischen Zusammenhänge vertieft.