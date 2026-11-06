In mehreren Bundesländern werden Blutkonserven knapp. Teilweise reichen die Vorräte nur noch für zwei Tage, sogar Operationen könnten verschoben werden. Die Blutspende-App des Roten Kreuzes hilft dabei, schnell einen Termin in der Nähe zu finden und die eigenen Spenden im Blick zu behalten.

Besonders betroffen sind derzeit Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind die Vorräte so niedrig, dass Kliniken teilweise nur noch eingeschränkt beliefert werden können. Planbare Operationen könnten deshalb verschoben werden.

Ein Grund dafür ist die geringe Spendenbereitschaft während der Hitzewelle im Sommer. Mit Beginn der Erkältungszeit könnte sich die Situation weiter verschärfen, weil Menschen mit Infekten vorübergehend kein Blut spenden dürfen.

Besonders dringend benötigt werden aktuell die Blutgruppen 0 positiv, 0 negativ und B negativ. Grundsätzlich sind aber Spenden aller Blutgruppen wichtig.

Blutspendetermine einfach per App buchen

Das rote Kreuz sucht also dringend nach neuen Spender:innen oder will bereits registrierte Spendende zum Blutspenden ermutigen. Wer Blut spenden möchte, kann sich die Organisation mit der kostenlosen Blutspende-App des Roten Kreuzes erleichtern.

Die App zeigt Blutspendetermine in der Umgebung an. Nutzer:innen können ihren Standort und Suchradius festlegen, freie Termine auswählen und direkt eine Uhrzeit reservieren. Auch Erinnerungen lassen sich einrichten. Wer doch keine Zeit hat, kann seinen Termin unkompliziert wieder absagen oder umbuchen.

Die App zeigt ebenfalls an, wann die nächste Blutspende möglich ist, welche Blutgruppe man hat und wie oft man bereits gespendet hat, was besonders für regelmäßige Spender:innen nützlich ist. Auch der digitale Blutspendeausweis ist hinterlegt. Ein gültiger Personalausweis oder Reisepass muss zum Termin allerdings weiterhin mitgebracht werden.

Zwischen zwei Vollblutspenden müssen mindestens 56 Tage liegen. Frauen dürfen innerhalb von zwölf Monaten maximal viermal spenden, Männer sechsmal. Hintergrund sind hier unter anderem Unterschiede beim Blutvolumen und den Eisenreserven.



Weiter Infos die in Bezug auf Blutspenden gut zu wissen sind: Man sollte am Tag des Termins genügend trinken, am besten 3 Liter über den Tag und ausreichend essen. Außerdem sollte man einplanen, dass man mindestens 24 Stunden danach ein wenig schwächer ist als gewöhnlich, schwere körperliche Arbeiten und Sport sollte hier nicht geplant werden. Wer zum Ersten mal spendet sollte am besten eine Begleitung oder zumindest jemanden, der einen abholt organisieren, für den Fall, dass man die Spende nicht so gut verträgt oder noch etwas wackelig auf den Beinen ist. Normalerweise sind Spenden aber wenig bedenklich, solange man die gesundheitlichen Voraussetzungen erfüllt.

Spende-Check und Reise-Check

Nicht immer ist eine Blutspende möglich. Wer beispielsweise gerade krank war, Medikamente nimmt oder im Ausland unterwegs war, muss unter Umständen eine bestimmte Zeit warten.

Dafür gibt es in der App den Spende-Check. Anhand verschiedener Fragen lässt sich vorab überprüfen, ob aktuell etwas gegen eine Blutspende sprechen könnte. Der Reise-Check zeigt außerdem, ob nach einem Aufenthalt in bestimmten Ländern oder Regionen Wartezeiten gelten. Die endgültige Entscheidung über die Spendefähigkeit treffen Ärzt beim Blutspendetermin trotzdem vorort.

Die eigenen Blutwerte im Blick behalten

Ein weiterer Vorteil für regelmäßige Spender ist der kostenlose Gesundheitscheck des Bayerischen Roten Kreuzes. Dafür gibt es unter bestimmten Voraussetzungen einen Gutschein, beispielsweise bei regelmäßigen Spenden oder wenn man eine Person zur ersten Blutspende mitbringt.

Untersucht werden unter anderem Leber-, Nieren- und Blutfettwerte sowie Harnsäure. Die Ergebnisse können anschließend direkt in der App eingesehen werden. So lässt sich nachvollziehen, welche Werte im Normbereich liegen und bei welchen Auffälligkeiten eine ärztliche Abklärung sinnvoll sein könnte. Eine reguläre Vorsorgeuntersuchung ersetzt der Check allerdings nicht.

Zusätzlich bietet die App Informationen rund ums Blutspenden, die persönliche Spendehistorie und ein Forum zum Austausch mit anderen Spender. Wer also schon länger überlegt, Blut zu spenden, findet mit der App eine einfache Möglichkeit, den nächsten Termin zu planen. Die Terminsuche lässt sich auch ohne bisherige Spende nutzen. Für den vollständigen persönlichen Spenderservice benötigt man eine Spendernummer, die man nach der ersten Blutspende erhält.