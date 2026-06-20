Dörfles-Esbach (epd). Ein 24 Jahre alter Mann ist am Freitagabend in einem See nahe Dörfles-Esbach (Landkreis Coburg) ertrunken. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Samstagnachmittag mitteilte, hielt sich der Mann aus dem Landkreis Coburg mit Bekannten am Ufer auf und ging zum Schwimmen ins Wasser, kehrte jedoch nicht zurück.

Seine Begleiter alarmierten den Notruf. Rettungstaucher konnten den Mann aus dem See bergen und leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Der 24-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch wenig später starb. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unglücks aufgenommen.