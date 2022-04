München (epd). Für rund 35.000 Schülerinnen und Schüler in Bayern beginnen am Mittwoch (27. April) die Abiturprüfungen. Er wünsche ihnen beste Gesundheit, gute Nerven und ein glückliches Händchen bei der Bearbeitung der Prüfungsaufgaben, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) laut Mitteilung vom Montag. Die Arbeit sei in den vergangenen beiden Schuljahren eine besondere Herausforderung gewesen, sagte er mit Blick auf die Corona-Pandemie und Homeschooling.

Das Abitur in bayerischen Gymnasien beginnt mit drei schriftlichen Prüfungen - Start ist für alle am Mittwoch (27. April) mit dem Fach Deutsch, weiter geht es am Freitag (29. April) mit einem frei wählbaren Fach. Am 3. Mai finden die Matheprüfungen statt, zwischen dem 16. und 27. Mai dann die mündlichen Kolloquiumsprüfungen in zwei weiteren Fächern. Am 24. Juni sollen dann die Abiturzeugnisse überreicht werden.