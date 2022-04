Nürnberg (epd). Für die Teilnahme am internationalen Gesangswettbewerb "Die Meistersinger von Nürnberg" sind etwa 500 Bewerbungen eingegangen. 80 Bewerberinnen und Bewerber werden zu den Finalrunden im Juli am Staatstheater Nürnberg eingeladen, teilte das Theater am Donnerstag mit. Teilnehmen können Sängerinnen und Sänger, die bereits erste berufliche Erfahrungen haben. Der Gesangswettbewerb wird seit 2016 alle zwei Jahre vom Staatstheater ausgerichtet.

Nach den Vorrunden und dem Semifinale findet das öffentliche Finale mit Preisverleihung am 27. Juli im Opernhaus statt, hieß es. Beim großen Meistersinger-Open-Air am 28. Juli präsentieren sich auf dem Hauptmarkt alle Preisträgerinnen und Preisträger bei einem kostenlosen Open-Air-Konzert.

Nürnberg war in der Geschichte mit dem Zentrum des Minnegesangs auf der Kaiserburg, Zentren der Kirchenmusik in St. Sebald und St. Lorenz und den Gesangsspielen des Dichters Hans Sachs (1494-1576) ein Hotspot des Gesangs. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Nürnberg schließlich zu einem Sehnsuchtsort der Mittelalter-Romantik und Richard Wagner verewigte die Reichstadt, Hans Sachs und die Welt der Meistersinger in der Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" (1868).