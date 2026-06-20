Nürnberg (epd). Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat das Musikfest ION in Nürnberg als kulturell bedeutend hervorgehoben. Beim Staatsempfang zum 75-jährigen Jubiläum am Samstag bezeichnete er die Internationale Orgelwoche laut Mitteilung als Ort der Begegnung und Inspiration mit großer Ausstrahlung weit über die Region hinaus.

Die Jubiläumsausgabe wurde mit einer Musiknacht in Kooperation mit BR-KLASSIK eröffnet, bei der international bekannte Künstler auftraten. Musik ermögliche Momente des Innehaltens und der Besinnung, sagte Herrmann.

Eine Erfolgsgeschichte

Das Festival sei seit Jahrzehnten eine Erfolgsgeschichte und genieße auch international Anerkennung. Herrmann dankte Förderern und Sponsoren und verwies darauf, dass der Freistaat Bayern seine Förderung zum Jubiläum auf rund eine Viertelmillion Euro erhöht habe.