München (epd). Die Weihnachtsaktion des katholischen Hilfswerks Adveniat steht in diesem Jahr unter dem Motto "Mut-Macherin - Frauen stärken. Hoffnung schenken." Frauen seien der Schlüssel der Entwicklungsarbeit, sagte der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, am Donnerstag in München: "Wir wollen Frauen empowern, ihren Weg in der Entwicklung des Landes einzunehmen." Ärger gab es darüber, dass die ecuadorianische Frauenrechtlerin Carmen Moreno kein Einreisevisum erhalten hat.

Moreno, die Präsidentin des Frauenverbandes "Federacion de Mujeres de Sucumbios" (FMS), sollte eigentlich bei der Eröffnung der Aktion am kommenden Sonntag (29.11.) in Holzkirchen anwesend sein. Sie sei als "Mut-Macherin" und Projektpartnerin eingeladen gewesen, sagte Adveniat-Hauptgeschäftsführer Pater Martin Maier.

Die deutsche Botschaft in Quito jedoch habe Moreno das Einreisevisum nicht erteilt, obwohl alle Bedingungen erfüllt gewesen seien. FMS-Vizepräsidentin Zita Suarez hingegen habe ein Visum bekommen. "Ich finde es sehr, sehr enttäuschend", sagte Maier. Seine "unendlich vielen Anläufe" in den vergangenen zehn Tagen, diplomatisch etwas zu erreichen, seien erfolglos gewesen.

Acht von zehn Gewaltopfern sind Frauen

Anlässlich der Adveniat-Aktion schilderte FMS-Vizepräsidentin Suarez die vorherrschende Situation lateinamerikanischer Frauen. Der Verband umfasse 110 Organisationen mit mehr als 1.350 Frauen aus der ecuadorianischen Provinz. "In Sucumbios sind acht von zehn Gewaltopfern Frauen", sagte Suarez. Lateinamerika gehöre zu den Regionen mit den meisten Morden an Frauen aufgrund ihres Geschlechts.

FMS schütze das Leben der Frauen durch Einrichtungen wie Frauenhäuser und Beratungszentren, so Suarez. Zudem würden die Frauen in ihrer wirtschaftlichen Selbstständigkeit gefördert, und ihnen würden politische Bildungsprogramme angeboten. Suarez forderte finanzielle Hilfe auf kommunaler und nationaler Ebene sowie geschlechtergerechtes Handeln der Justiz.

Kardinal Marx: Frauen denken nachhaltiger

Kardinal Marx zeigte sich erfreut, dass Frauen heuer im Mittelpunkt der kirchlichen Weihnachtsaktion stehen. Sie seien diejenigen, die Familien zusammenhalten und nachhaltiger denken, sagte er. Ein Blick auf die Rollen und Situationen von Frauen sowohl in Lateinamerika als auch in Deutschland sei wichtig.

Adveniat schaffe gemeinsam mit den Projektpartnerinnen in Lateinamerika wie FMS ein Netzwerk der Frauen-Solidarität, sagte Suarez. Das Netzwerk trage durch Frauenhäuser, psychologische und rechtliche Beratungsstellen sowie Möglichkeiten zur Ausbildung und Berufsvorbereitung zu einem selbstbestimmteren Leben der Frauen bei.