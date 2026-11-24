Sabrina Kielon

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Infos

Pfarrerin in St. Martin, Fürth

Selbstbeschreibung: Heilige - Kaffee - Momente - irgendwas mit Mode - childfree

Teil von @bildungevangelisch, Evangelische Bildung online und in Erlangen

Gesamteindruck

In ihrem Account gibt Sabrina Kielon, "Fürths erste Instagram-Pfarrerin", einen Einblick in ihren Alltag als Pfarrerin und tritt für die Themen ein, die ihr persönlich wichtig sind. Sie engagiert sich etwa gegen Rechts, fürs Gendern und für ein positives Körperbild. Mit ihrem Pfarrerskollegen in St. Martin, Florian Wörnle (@pfarrerflow) beantwortet sie auf leicht verständliche Weise Fragen zu Glauben und Gottesdienst, tanzt, singt und lacht und fährt auch schonmal auf dem Bobbycar durch die Kirche.

Spaß und Lebensfreude sind Sabrina Kielon wichtig. Auf ihrem Account gibt es viel Musik und lustige Videos mit @pfarrerflow in der Kirche, die die beiden als sehr nahbare Pfarrpersonen zeigen.

Hier geht's zu ihrem Profil bei Instagram.