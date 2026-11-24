Mit ihren Gesichtern, Geschichten und Formaten stehen die sæleute für eine vielfältige Kirche. Mit dem Hashtag #sæleute verbindet sich das Team, das auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen unterwegs ist. Die sæleute machen sich dabei, wie Seeleute, auf den Weg in die weite Welt der sozialen Medien und wollen die frohe Botschaft säen. Wir stellen sie vor.
@mit.kaffee.und.talar
2899 Abonnent*innen (Stand Juni 2026)
Infos
- Pfarrerin in St. Martin, Fürth
- Selbstbeschreibung: Heilige - Kaffee - Momente - irgendwas mit Mode - childfree
- Teil von @bildungevangelisch, Evangelische Bildung online und in Erlangen
Gesamteindruck
In ihrem Account gibt Sabrina Kielon, "Fürths erste Instagram-Pfarrerin", einen Einblick in ihren Alltag als Pfarrerin und tritt für die Themen ein, die ihr persönlich wichtig sind. Sie engagiert sich etwa gegen Rechts, fürs Gendern und für ein positives Körperbild. Mit ihrem Pfarrerskollegen in St. Martin, Florian Wörnle (@pfarrerflow) beantwortet sie auf leicht verständliche Weise Fragen zu Glauben und Gottesdienst, tanzt, singt und lacht und fährt auch schonmal auf dem Bobbycar durch die Kirche.
Spaß und Lebensfreude sind Sabrina Kielon wichtig. Auf ihrem Account gibt es viel Musik und lustige Videos mit @pfarrerflow in der Kirche, die die beiden als sehr nahbare Pfarrpersonen zeigen.
Hier geht's zu ihrem Profil bei Instagram.
@pfarrerflow
2488 Follower (Stand Juni 2026)
Infos
- Pfarrer in Großgründlach
- Selbstbeschreibung: Zwischen Innovation und Tradition. Alles Chaos und Gnade. Dad of 4.
Gesamteindruck
Florian Wörnle gibt Einblick in seinen Alltag als Pfarrer. Mit seiner Pfarrerskollegin Sabrina Kielon (@mit.kaffee.und.talar) beantwortet er auf leicht verständliche und sehr humorvolle Weise Fragen zu Glauben und Gottesdienst, tanzt, singt und lacht in der Kirche. Außerdem postet er immer wieder Kurzgebete oder kleine Motivationen oder Meditationen - und positioniert sich auch mit Sätzen wie "Mein Glaube ist politisch".
Humorvolles und Nachdenkliches ergänzen sich auf dem Account von Florian Wörnle, der ihn gemeinsam mit seiner Pfarrerskollegin Sabrina Kielon als nahbare Pfarrpersonen zeigt.
Hier geht's zu seinem Profil bei Instagram.
@rev.stev
6700 Follower, Juni 2026
Infos
- Pfarrer in St. Lukas in München
- Selbstbeschreibung: Thou shalt not judge, because thou hast fucked up also. High Church Lutheran in Munich.
Gesamteindruck
Pfarrer Steve Kennedy Henkel, Jahrgang 1988, stammt aus dem Saarland und hat schottischen Migrationshintergrund. Auf Instagram präsentiert er persönliche und theologische Impulse, zeigt sich bei Spaziergängen mit seinem Hund durch München, in der Bar oder im Fitnessstudio. Außerdem ist Henkel Autor des Buches "Rituale für Hipster & Heilige und alles dazwischen" und feiert auch mal eine Gin-Tonic-Liturgie oder einen Bike-Segen.
Hier geht's zu seinem Profil auf Instagram.
@kreideglanz_firlefanz
Infos
- Evangelische Pfarrerin aus Beilngries
- Selbstbeschreibung: Ziel - mittelfristige Weltverbesserung durch Kreide
Gesamteindruck
Die evangelische Pfarrerin hat sich die "mittelfristige Weltverbesserung" aufs Programm geschrieben. Mit Kreidezeichnungen, die #biszumnächstenregen halten, inspiriert und stimuliert sie die Menschen, sich mit Glaube, Spiritualität und Sinnfragen zu beschäftigen.
@pfarrerin_von_nebenan
4722 Follower, Juni 2026
Infos
- Evangelische Pfarrerin
- Selbstbeschreibung: Progressiv. Fromm. Lutherisch. Glaube ohne Enge. Kirche mit Haltung. Mit Humor, Glitzer, heiliger Unruhe.
Gesamteindruck
Die evangelische Pfarrerin ist Pastorin, Mama und "Chaosmanagerin", wie sie auf ihrer Webseite schreibt. Sie macht sich stark für eine Theologie im Alltag und schreibt regelmäßig für das Sonntagsblatt.
@pfarrerinanna
1990 Follower, Juni 2026
Infos
- Die evangelische Pfarrerin ist Mama und Pflegemama - und findet, dass "Würzburg bunt viel schöner ist".
- Selbstbeschreibung: Glauben zwischen Gemeinde, Pflegekindern und Alltagswahnsinn
Ihr Profil
Die evangelische Pfarrerin berichtet aus ihrem Alltag - sie erklärt, warum und wie sie Pfarrerin geworden ist, beantwortet Kinderfragen zum Glauben oder erzählt von den Feiertagen. Sie gehört auch zum Yeet-Netzwerk.
@dorie2.2
Dorothee Stürzbecher-Schalück ist an der Dreifaltigkeitskirche in Kaufbeuren tätig. Ihre Schwerpunkte sind die Konfirmandenarbeit, außerdem ist sie Beauftragte für Sekten- und Weltanschauungsfragen im Dekanatsbezirk.
Sie setzt sich ein für eine zeitgemäße, niederschwellige Kirchenarbeit und hat Formate entwickelt wie "Holy Aperol". Sie hat einen feministisch geprägten Blick auf das Christentum.
Ihr Kennzeichen auf Instagram sind rote Kleider und Hüte sowie ein Mikro in Kreuzform.