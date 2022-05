Nürnberg (epd). Unter dem Motto "Single Life - Solo Segen" findet am Freitag, 13. Mai, in der Nürnberger Fußgängerzone ein Aktionstag für Singles statt. Vorbereitet haben ihn die evangelische "Segen.Servicestelle" zusammen mit dem forum frauen und forum männer im evangelischen Amt für Gemeindedienst, die Kirchengemeinde St. Jakob und die katholische Gemeinde St. Elisabeth, teilte die "Segen.Servicestelle" am Donnerstag mit. An unterschiedlichen Stationen können sich zwischen 15 und 19 Uhr Singles und andere Interessierte bei einer Tasse Kaffee austauschen. Es gibt die Möglichkeit, "in die richtige Balance kommen", auf einem kleinen Pilgerweg St. Jakob kennenzulernen oder sich ganz persönlich den Segen zusprechen zu lassen, hieß es.

In manchen Städten wie etwa Regensburg liege der Anteil der Singles mittlerweile bei über 50 Prozent, teilen die Veranstalter mit. Dies sei ein guter Grund für die evangelische Kirche, Menschen, die solo sind, in den Blick zu nehmen. Die Beiträge auf der Homepage www.singlesundkirche.de zeigten, dass Singles gerne Kirche gestalten wollten und Kontakt zu ihrer Gemeinde wünschten. Ein weiterer Aktionstag dieser Art soll am Freitag, 20. Mai in München-Haidhausen stattfinden.