Altdorf (epd). Seit 1995 gibt es die monatliche Gottesdienstreihe "ZuMUTungen" in Altdorf. Nachdem die Jubiläumsfeier 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen ist, lädt die Gemeinde am 22. Mai zur Feier "25+2 Jahre" in den Park Rosenau in Altdorf ein. Das Thema des Gottesdienstes heißt laut Pressemitteilung der Gemeinde "Zukunftsmusik" und soll die Hoffnung auf Frieden und Zukunft in schweren und unsicheren Zeiten lenken.

Die Idee zu den "ZuMUTungen" stammt laut Mitteilung von dem verstorbenen Altdorfer Ruhestandspfarrer Georg Kugler. Es sollte ein Gottesdienst sein, der Mut macht, "weil er den Zumutungen des Lebens nicht ausweicht und sich den Zumutungen des Evangeliums stellt". Bei den Gottesdiensten steht ein Thema im Mittelpunkt und wird auch musikalisch aufgegriffen. Gepredigt wird von einem ehrenamtlichen Team und Gästen.

"Es gibt keine Liturgie wie bei einem normalen Gottesdienst, sondern die Verkündigung ist in mehrere Teile aufgeteilt, in denen das Thema bearbeitet wird", erklärte Prediger Günter Breitenbach im Gespräch mit den Evangelischen Pressdienst (epd). Ab Mitte Juni finden die "ZuMUTungen" einmal im Monat anstelle des klassischen Hauptgottesdienstes statt.