München, Gunzenhausen (epd). Der Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern (ABC) hat sich demonstrativ hinter den Nürnberger Theologieprofessor Ralf Frisch gestellt. Zugleich kritisierte das Gremium die Distanzierung der Evangelischen Hochschule Nürnberg (EVHN) von Frisch, wie der ABC am Sonntag nach einer Ratssitzung in Gunzenhausen mitteilte.

Der ABC-Vorsitzende Till Roth erklärte, Frisch greife mit seiner Kritik eine zentrale Aufgabe der Theologie auf. Wenn diese prüfe, ob die Kirche noch ihrem eigentlichen Auftrag, dem Evangelium, entspreche, sei das ausdrücklich zu unterstützen. Irritierend sei dagegen die Position der Hochschule. Deren Hinweis, durch "kreative Korrelationen" zu einer menschenfreundlichen Kirche und Gesellschaft beitragen zu wollen, erinnere eher an eine Nichtregierungsorganisation als an eine theologisch begründete Kirche.

ABC-Sprecher: Hochschule verhält sich widersprüchlich

ABC-Sprecher Hans-Joachim Vieweger sprach von einem Widerspruch im Verhalten der Hochschule. Einerseits betone sie die Bedeutung von Diskurs in einer demokratisch verfassten Kirche, andererseits distanziere sie sich von einem Professor, der Kritik äußere. Die Kirche müsse Frisch vielmehr dankbar sein, wenn er auf Fehlentwicklungen hinweise.

Frisch hatte zuvor in einem epd-Interview erklärt, Kritik an der Kirche gehöre zu seinem Selbstverständnis als Theologe. In verschiedenen Beiträgen hatte er beklagt, dass die Kirche zunehmend den Bezug zu ihrem Glaubensinhalt verliere.