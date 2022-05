Passau (epd). Die Universität Passau zählt zu den jüngsten in Bayern. Doch ihre akademische Tradition reicht viel weiter zurück - genau 400 Jahre. Damals begannen die Jesuiten eine Priesterausbildung im Ort. Dieses Jubiläum will die Universität ein Jahr lang mit Festvorträgen begehen, teilte die Hochschule mit. Höhepunkte im Monat Mai seien unter anderem ein ökumenischer Wortgottesdienst mit dem evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und dem Passauer katholischen Bischof Stefan Oster mit anschließender Podiumsdiskussion "Theologie und Naturwissenschaft im Dialog" (29. Mai, ab 17 Uhr) sowie die Eröffnung der Ausstellung "Akademische Bildung von Frauen in Passau 1622 bis 2022" mit anschließender Podiumsdiskussion (31. Mai, ab 18 Uhr).

Des Weiteren beleuchten Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Praxis in einer öffentlichen Ringvorlesung Grundfragen und Meilensteine der Passauer Hochschultradition im historischen wie auch im gegenwärtigen Kontext. Eine Schlüsselrolle spiele dabei die Passauer Theologie, auf deren Geschichte das Jubiläum gründet. Zum Programm gehören auch Ausstellungen, Diskussionen, Exkursionen und Konzerte, die sich bis ins kommende Jahr erstrecken, wenn die Universität ihren 45. Geburtstag feiert.