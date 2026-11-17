Augsburg (epd). Zum Gedenktag für Betroffene sexualisierter Gewalt laden das Bistum Augsburg und der Unabhängige Betroffenenbeirat an diesem Freitag (20. November) zu einem Gottesdienst in den Dom ein. Er richte sich an Betroffene, deren Angehörige sowie alle, die ihre Verbundenheit mit Betroffenen zeigen möchten, teilte das Bistum am Dienstag mit. Beginn des Gottesdienstes mit Bischof Bertram Meier ist um 18 Uhr. Um 19 Uhr ist ein Empfang im Haus St. Petrus Canisius mit Gelegenheit zu Begegnung und Austausch geplant.

Der Gedenkgottesdienst findet bereits zum fünften Mal statt. Der damalige Papst Franziskus hatte 2022 angeregt, jährlich einen Gebetstag für Betroffene sexuellen Missbrauchs zu begehen. Die Deutsche Bischofskonferenz legte daraufhin fest, diesen rund um den 18. November zu begehen, an dem auch der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch begangen wird.