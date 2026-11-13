Wie kann Europa seine Identität bewahren und sich zugleich erneuern? Das Ringen um Identität, Religion und Souveränität in Europa stand im Mittelpunkt der Jahrestagung 2026 des Netzwerk Ethik der bayerischen Landeskirche am Freitag in Regensburg. Im Zentrum standen die Frage nach einem christlichen Europa, die Krise der Demokratie sowie die Rolle der Kirchen in vergangenen Krisen.

Demokratie zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Der Regensburger Politikwissenschaftler Simon Bein beschrieb die aktuelle Krise der Demokratie. Demokratie sei ein umstrittenes Konzept, das unterschiedliche Versprechen und Ansprüche verbinde. Es gehöre zur Demokratie, hier nach Lösungen zu suchen und um Kompromisse zu ringen. Problematisch werde es, wenn der Abstand zwischen Anspruch und Wirklichkeit so groß werde, dass Menschen das Vertrauen in die demokratische Ordnung verlören.

Bein verwies auf Studien, wonach der Abstand zwischen einer Unterstützung der Demokratie und der Zufriedenheit immer weiter auseinanderdrifte. Zudem hätten nur noch etwa die Hälfte der Bevölkerung Vertrauen in die EU als Institution. Diese Lücke beschreibe ein demokratisches Defizit: Menschen unterstützten zwar die Idee der Demokratie, seien aber mit der politischen Praxis unzufrieden.

Besonders beunruhigend sei die wachsende Sehnsucht nach "starker Führung". Viele Menschen glaubten nicht mehr, dass ihr Denken oder Handeln politisch etwas bewirke. In der Gesellschaft werde immer häufiger die individuelle Freiheit mit autoritären Mitteln gegen andere Meinungen und gesellschaftliche Anforderungen verteidigt. Freiheit werde als individueller Anspruch verstanden, während kollektive Regelungen als Hindernis erscheinen.

Populismus, Globalisierung und Ohnmacht

Wenn Menschen enttäuscht würden über nicht eingehaltene Versprechen, entstehe ein Gefühl politischer Ohnmacht. Hinzu komme die Sehnsucht nach einer vermeintlich besseren Vergangenheit. Diese nährten populistische Bewegungen, die häufig vom Gefühl des "Dagegenseins" und der Lust an Systemstörung lebten.

Weiter erschwert werde die Situation durch die Globalisierung. Ökonomische und soziale Handlungsabläufe überschritten längst nationale Grenzen, während politische Verantwortung weiterhin vor allem im Nationalstaat verankert sei. Sozialer und politischer Raum seien somit nicht mehr deckungsgleich. Die Demokratie verspreche Bürgerrechte und Mitbestimmung, doch sorgten Trends wie Globalisierung und Kapitalismus für eine ungleiche Verteilung von Macht, Wohlstand und Einfluss.

Welches Europa wollen die Kirchen?

Der evangelische Theologe Lukas Meyer sprach in seinem Vortrag über die Frage, welches Europa die Kirchen eigentlich wollten. Krisen in Europa seien kein kurzfristiges Phänomen, sondern vielmehr ein Dauerzustand. Verfassungs-, Finanz-, Migrations-, Corona- und Ukrainekrise zeigten jeweils Spannungen zwischen der nationalen und der europäischen Perspektive auf Demokratie.

Meyer erinnerte an die Debatte um einen Gottesbezug in der EU-Verfassung. Insbesondere die katholische Kirche habe sich stark dafür eingesetzt. Letztlich sei dann allerdings nur die kultur-religiös-humanistische Tradition Europas in die Präambel übernommen worden. Immerhin instutionalisiere der Verfassungsvertrag den Dialog mit Kirchen und Religionsgemeinschaften.

In der Migrationskrise von 2015 habe es etwa in Deutschlabnd zunächst eine Willkommenskultur gegeben, die jedoch auf nationale Spaltungen traf. Sowohl der Papst als auch die evangelische Kirche hätten sich deutlich für die Flüchtlingshilfe eingesetzt. Insgesamt zeige der Umgang mit Krisen, dass eine gewisse Ernüchterung zu beobachten sei.

Die Netzwerke und Räume, in denen sich Kirchen und Religionsgemeinschaften bewegten, seien jedoch eine große Chance, positiven Einfluss auf die Demokratie zu leisten. Der Bedeutungsverlust der Kirchen sei jedoch allseits sichtbar, wie etwa das mangelnde Interesse der breiten Öffentlichkeit am jüngsten Besuch des Papstes in Frankreich gezeigt habe.

Christliches Europa oder christliches Abendland?

In der anschließenden Podiumsdiskussion betonte der evangelische Münchner Theologe Reiner Anselm, dass Europa in der Vergangenheit gezeigt habe, wie es mit sehr unterschiedlichen Ansichten umgehe. Dieser "Austarierungsprozess" sei positiv. Andererseits werde versucht, Probleme über rechtliche Lösungen anzugehen, was die Situation weiter erschwere. Die christliche Identität erinnere daran, dass eine politische Ordnung nicht der letzte Maßstab sei. Europa brauche ein Selbstverständnis, das jederzeit offen bleibe für Kritik.

Einheit in der Vielfalt

Der Ethiker und Theologe Peter Dabrock fasste die Diskussion zusammen: Europas Identität sei dann angemessen, wenn sie Einheit in der Differenz ermögliche. Europa funktioniere dann besonders gut, wenn es offen bleibe für verschiedene Religionen, Weltanschauungen und unterschiedliche Lebensentwürfe. Souveränität bedeute keine Abschottung, sondern die Fähigkeit, demokratisch zu handeln und sich nicht dem Tech-Autoritarismus zu unterwerfen.

Dabrock betonte die Bedeutung positiver Erfahrungen europäischer Zusammengehörigkeit: Ältere Menschen könnten sich gut an die Wartezeiten an den Grenzen oder die Mühe erinnern, mit dem man früher Geld tauschen musste und die Wohltat, als dies wegfiel. Es müsse wieder gelingen, solche positiven Erfahrungen in der Bevölkerung zu verankern.

Fazit: Demokratie als Erfahrung

Die Tagung zeigte: Europa steht zwar gehörig unter Druck, schafft es aber, bei allen Problemen flexibel auf die Krisen zu reagieren. Demokratie lebt von Kompromissen, von der Erfahrung, dass man in einer Diskussion auch verlieren kann, und von der Fähigkeit, Konflikte friedlich auszutragen. Kirchen, Zivilgesellschaft und politische Institutionen sind gefordert, diese Erfahrung wieder glaubwürdig zu machen.

Europa braucht kein christliches Abendland als exklusives Etikett, aber ein Europa, das christliche, humanistische und demokratische Werte verbindet: Solidarität, Freiheit, Verantwortung und Frieden. Nur so kann Europa seinen Zusammenhalt bewahren und zugleich offen bleiben für Vielfalt.

Die Jahrestagung des Netzwerks Ethik der bayerischen Landeskirche wurde von Professor Thomas Zeilinger, dem Beauftragten für Ethik der bayerischen Landeskirche, und Professor Constantin Paul von der Uni Regensburg organisiert.