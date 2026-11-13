Was wäre, wenn das Zeitalter des Buchdrucks nur eine historische Episode wäre? Eine rund 500 Jahre dauernde Unterbrechung in der Geschichte menschlicher Kommunikation?

Genau das besagt die sogenannte Gutenberg-Klammer. Der dänische Literaturwissenschaftler Lars Ole Sauerberg prägte den Begriff Ende der 2000er Jahre für eine medientheoretische These, die angesichts neuerer Entwicklungen bei Social Media sowie der steigenden Verbreitung von Künstlicher Intelligenz neue Aktualität gewinnt.

Die Idee dahinter: Vor Johannes Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern um die Mitte des 15. Jahrhunderts wurde Wissen vor allem mündlich weitergegeben. Mit dem Buchdruck änderte sich das grundlegend. Die Gutenberg-Bibel war das erste größere europäische Buch, das mit beweglichen Lettern gedruckt wurde. Weniger als ein Jahrhundert später veröffentlichte Martin Luther seine 95 Thesen und veränderte damit die Weltgeschichte. Um 1600 entstanden innerhalb weniger Jahre wichtige Grundlagen der modernen Medienkultur: der moderne Roman, das Essay, die Zeitung.

Der Buchdruck prägte nicht nur, wie Wissen verbreitet wurde, sondern auch, wie Menschen Informationen aufnahmen und Gedanken entwickelten. Texte ließen sich rasch vervielfältigen, dauerhaft speichern und weitgehend identisch verbreiten. Die gedruckte Kultur beruhte auf linearen Erzählungen und einer geordneten Abfolge von Inhalten. Es entstand eine Medienordnung, die auf gedruckten Texten, individuellen Autor:innen und professionellen Verlagen und Redaktionen beruhte.

Diese Epoche könnte, folgt man der These, nun zu Ende gehen. Das Internet löst die Grenzen zwischen Autor:innen und Publikum, zwischen Produzierenden und Konsumierenden zunehmend auf. Kommunikation wird wieder unmittelbarer, gemeinschaftlicher und veränderlicher.

Social Media: Alle können publizieren

Besonders deutlich zeigt sich das auf Social Media. Auf Plattformen wie Instagram, TikTok oder Facebook veröffentlichen Nutzer:innen eigene Inhalte, kommentieren fremde Beiträge und verbreiten Informationen weiter. Aus einem Video wird ein Meme, aus einer Nachricht eine Diskussion, aus einem Beitrag eine Vielzahl neuer Versionen.

Die Grenzen zwischen Autor:in und Publikum verschwimmen. Das erinnert an die mündliche Überlieferung vor Gutenberg: Inhalte wandern von Mensch zu Mensch und verändern sich dabei beständig. Allerdings beeinflussen heute auch Plattformbetreiber:innen und Algorithmen, welche Informationen sichtbar werden.

KI verändert die Vorstellung von Autor:innenschaft

Generative KI-Systeme wie ChatGPT oder Claude treiben diesen Wandel weiter. Sie können Texte, Bilder und andere Inhalte erzeugen, ohne dass sich das Ergebnis eindeutig einer menschlichen Urheberschaft zuordnen lässt.

Damit gerät ein Grundprinzip der Gutenberg-Ära ins Wanken: die Vorstellung von individuellen Autor:innen und ihren abgeschlossenen Werken. Wer gilt als Urheber:in eines KI-generierten Textes? Woher stammen die Informationen? Und wie lässt sich überprüfen, ob sie stimmen?

Was bedeutet das für uns?

Die Gutenberg-Klammer ist keine Prognose vom Verschwindens des Buches. Sie bietet vielmehr eine neue Perspektive auf den Medienwandel: Vielleicht erleben wir nicht nur den Beginn eines neuen technologischen Zeitalters. Vielleicht geht gerade eine historische Epoche zu Ende, die unsere Vorstellungen von Wissen, Öffentlichkeit und Autor:innenschaft über Jahrhunderte geprägt hat.

Der US-amerikanische Journalist Jeff Jarvis greift Sauerbergs These in seinem 2023 erschienenen Buch "The Gutenberg Parenthesis: The Age of Print and Its Lessons for the Age of the Internet" auf. Er betrachtet das Ende der alten Medienordnung nicht nur als Verlust, sondern auch als Chance: Die digitale Kommunikation ermöglicht mehr Menschen, Wissen zu teilen, sich an öffentlichen Debatten zu beteiligen und gemeinsam Inhalte zu entwickeln. Wissen kann schneller verbreitet, ergänzt und aktualisiert werden. An die Stelle starrer Publikationsstrukturen können offenere Netzwerke des Austauschs treten.

Jarvis' Perspektive ist nicht nostalgisch oder kulturpessimistisch. Die entscheidende Frage lautet ihm zufolge vielmehr, wie sich die Möglichkeiten dieser neuen Kommunikationswelt nutzen lassen, ohne Errungenschaften wie überprüfbares Wissen, verlässliche Quellen und Vertrauen preiszugeben. Die Gutenberg-Klammer schließt sich also möglicherweise – doch was danach kommt, ist noch offen.