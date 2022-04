Augsburg (epd). Das "diako" in Augsburg hat den Grundstein für ein neues Ärztehaus in seinem alten Park gelegt. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Hauptbahnhof sollen bis Anfang 2024 auf sieben Geschossen Facharztpraxen einziehen, sagte der Rektor der Diakonissenanstalt, Jens Colditz, am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Man rechne mit Baukosten von rund 24,5 Millionen Euro. Das bereits bestehende Ärztehaus des diako sei ausgelastet, von den entstehenden neuen Praxen seien bereits einige vermietet. Der Schwerpunkt liege auf der Orthopädie. Im obersten Geschoss des neuen Hauses werde es eine Abteilung für ambulante Operationen geben, sagte Colditz.

Das diako knüpfe an seinen Auftrag an, für Menschen in gesundheitlichen Krisensituationen da zu sein und dem Leben zu dienen, erklärte der Rektor. "Mit dem Ärztehaus am alten Park leisten wir einen Beitrag zur medizinischen Versorgung im öffentlichen Raum. Der Dienst für das Gemeinwohl gehört zum Profil unserer Diakonissenanstalt", so Colditz in einer Predigt bei der Grundsteinlegung.

Zu dem Augsburger evangelischen Sozialwerk, der früheren Diakonissenanstalt, die 1855 gegründet wurde, gehören die Stadtklinik, ein Ärztehaus, ein Senioren- und Pflegeheim, die Kranken- und Altenpflegeschule, die Fachakademie für Sozialpädagogik sowie ein Hotel mit Tagungszentrum und Restaurant.